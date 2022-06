Cum a reacționat Nicole Cherry, după ce Luis Gabriel a cucerit România cu piesa ei? Artistul a dezvăluit conversația lor: "O să țin și eu cont de colega mea" | EXCLUSIV

In articol:

Luis Gabriel este tânărul cântăreț de muzică de petrecere care a dat lovitura cu piesa “Toate diamantele”.

Cum s-au cunoscut Luis Gabriel și Haziran?

În interviul acordat Roxanei Nemeș, artistul a povestit lucruri mai puțin știute din viața lui, despre Ionuț Cercel, omul care l-a ajutat să devină cântăreț, despre succesul pe care îl are în domeniul muzical, despre familia lui, dar și despre frumoasa lui soție, Haziran. Luis Gabriel a vorbit și despre postura de tată, menționând că atunci când o să se nască bebelușul o să fie un tată foarte grijuliu.

Luis Gabriel trăiește de ceva timp o frumoasă poveste de dragoste cu Haziran, soția lui, alături de care va avea în curând un copil. Artisul a povestit cum s-a cunoscut cu cea pe care a ales-o să își petreacă restul vieții.

"Cu soția mea m-am cunoscut la studio la Ionuț Cercel. La început îmi mai scria și ea pe Instagram, îi mai scriam și eu, vorbeam prietenește. Până când a venit la Ionuț la studio și acolo s-a terminat. Mi-a plăcut foarte mult. Soția mea este cea mai frumoasă femeie pentru mine.", a declarat Luis Gabriel.

Luis Gabriel, despre venirea pe lume a fiului său: "Nu o să iubesc niciodată băiatul mai mult decât soția"

Luis Gabriel abia așteaptă să devină tătic și să își poată ține fiul în brațe. Artistul are totuși un principiu după care se va ghida, după nașterea celui mic.

Iată despre ce e vorba.

"O să mă îmbrac pe mine mai ieftin și pe el mai scump sau dacă putem toți trei. Eu iubesc foarte mult copiii. Băiatul meu o să fie cel mai răsfățat, împreună cu soția mea. Nu o să iubesc niciodată băiatul mai mult decât soția, pentru că acest copil a fost făcut din iubire. Dacă nu era din iubire, probabil iubeam mai mult copilul, dar o să fie la egalitate amândoi pentru mine. Eu vreau să îi iubesc pe amândoi la fel.", a mărturisit Luis Gabriel, în platoul WOWbiz.

Ce i-a spus Nicole Cherry lui Luis Gabriel, după ce i-a manelizat piesa?

Nu demult, Luis Gabriel a rupt topurile muzicale cu reinterpretarea melodiei lui Nicole Cherry, "Florile Tale". Cântărețul a recunoscut că a discutat cu artista despre coverul pe care l-a făcut, iar aceasta a și avut o reacție la ceea ce a auzit.

"Datorită oamenilor de la Tulcea am scos coverul "Florile Tale". Am cântat-o la concert și le-a plăcut foarte mult, au strigat cu mine, după aceea am primit foarte multe mesaje pe Instagram, despre când o lansez. Piesa am înregistrat-o la 4 dimineața, la 6 dimineața am chemat un cameraman, am făcut melodia și astăzi e locul 1 pe YouTube. Lui Nicole i-a plăcut, mi-a comentat. Eu i-am cerut voie înainte, dar probabil nu a văzut mesajul, că are foarte mulți urmăritori pe Instagram. Am zis că dacă va fi vreo problemă sau ceva, îmi dă jos piesa. Dar, ei au înțeles toți, le-a plăcut și m-au apreciat foarte mult și cei din spatele lui Nicole Cherry și ea. Foarte drăguț, chiar îi mulțumesc din suflet și o să țin și eu cont de colega mea. Când va avea nevoie vreodată de ceva, sunt și eu drepți.", a povestit Luis Gabriel, în cadrul podcastului Roxanei Nemeș.