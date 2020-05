In articol:

Cum a reusit Cristi Borcea sa dea lovitura in afaceri, chiar daca se afla in puscarie. Fostul actionar de la Dinamo ar fi facut 70 de milioane de euro in ultimii ani, desi a petrecut o lunga perioada in spatele gratiilor. Cristi Borcea a fost inchis din martie 2017 pana in iulie 2018, apoi in perioada februarie- noiembrie 2019, dar s-a implicat intr-o afacere profitabila impreuna cu un bun prieten si a facut bani frumosi.

Cum a facut Cristi Borcea 70 de milioane de euro cat a fost in puscarie

"Cristi Borcea a facut 70 de milioane de euro cat timp a fost in puscarie! Sper sa nu se supere pe mine pentru ca spun asta. Dar nu cred ca se mai intoarce in fotbal", a declarat Dumitru Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, intr-un interviu pentru o emisiune de la Telekom Sport.

Sotul Valentinei Pelinel are in portofoliu mai multe business-uri, unele mai profitabile, altele mai putin, dar ferma in care a investit cu Gigi Netoiu, si el om de afaceri si fost actionar la echipa de fotbal Dinamo Bucuresti, i-a adus bani frumosi. Este vorba despre o afacere in judetul Dolj, sustine fostul sef de la LPF. Borcea si Netoiu detin impreuna o ferma de 4.000 de hectare in localitatea Cetate, Dolj.

Dumitru Dragomir: "Borcea si Netoiu sunt destepti, sunt sclipitori, sunt dati dracului"

"Acum o oră m-am văzut cu ei. Am cinat împreună. Am mâncat pui de țară, de la Cetate. Ce au ăștia acolo... Borcea și Nețoiu sunt deștepți! Sunt dați dracului. Am fost acum o săptămână acolo pentru că nu credeam. Băi fraților, sunt 2.500 de oameni care muncesc acolo. Au pământ irigat, au mașini care merg singure, tractoare. Când am fost eu acolo au cumpărat o grămadă de tiruri noi. Borcea și Nețoiu sunt sclipitori”, a spus Mitica Dragomir, citat de gsp.ro.

sursa foto: Mediafax Foto