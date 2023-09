Cum a reușit Cristina Cioran să slăbească 16 kilograme într-un timp record!? Actrița a dezvăluit abia acum la ce metodă a apelat: „Voi continua”

In articol:

Cristina Cioran arată mai bine ca niciodată, însă pentru a ajunge la silueta dorită a apelat la o metodă inedită. Chiar în cadrul unui interviu, actrița a spus cum a reușit să slăbească 16 kilograme, în doar șase luni.

Iată la ce alimente a renunțat și care este secretul ei, pentru a se menține în formă.

Citește și: Alex Dobrescu vrea cu orice preț să o recucerească pe Cristina Cioran! Bărbatul face tot posibilul să se împace cu fosta iubită: „Cu toată ființa mea îmi doresc să mă primească înapoi”

Cum a reușit Cristina Cioran să slăbească 16 kilograme?

Cristina Cioran este una dintre cele mai apreciate și cunoscute actrițe de la noi din țară. Pe lângă acest aspect, frumoasa blondină mai are un rol important în viața de zi cu zi, și anume, cel de mamă. Primul ei copil a venit pe lume în urmă cu 2 ani, însă vedeta și-a revenit imediat după naștere, iar acum se poate lăuda cu silueta dorită.

În cadrul unui interviu recent, ea a dezvăluit cum a reușit să slăbească 16 kilograme, în timp de 6 luni.

Ei bine, actrița a spus cu sinceritate că secretul ei este regimul alimentar, pe care îl respectă cu strictețe, exceptând anumite situații. Mai mult decât atât, a eliminat și câteva produse din alimentația sa. Printre acestea se numără pastele și dulciurile care conțin zahăr.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Șoferul care a provocat carambolul de pe A1 spune că a fost orbit de soare. Cinci oameni au murit, alți doi sunt grav răniți- stirileprotv.ro

„Secretul meu este regimul pe care l-am ținut. Acum chiar am pus puțin peste limita admisă dar mă reapuc, promit. Am slăbit în jur de 16 kilograme în decurs de jumătate de an, nu cred în slăbit rapid. Voi continua cu dieta, atunci când am nevoie, de exemplu acum. Nu mănânc dulciuri cu zahăr, nu mănânc paste, încerc să evit carbohidrați. Nu cred în pofte, aș mânca orice-oricum, nu prea fac nazuri la mâncare. De exemplu, nu aș putea refuza un tiramisu!” , a mărturisit Cristina Cioran, pentru click.ro.

Cristina Cioran [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Cristina Cioran rupe tăcerea despre relația pe care o are cu tatăl fiicei ei! A spus exact ce se întâmplă între ei, la mai bine de un an de la despărțire

Citeste si: „Au plecat 5 deodată și au rămas descoperite anumite sectoare. Zece copii sunt cu Mariana, iar șase sunt cu Nicoleta. Îmi mai doresc copii tot cu ele.” Cine este George Chirilă, bărbatul care are 16 copii cu două surori- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Să înțeleagă și el anumite chestii". Cheloo, despre divorțul lui Cătălin Bordea. Reacția artistului a făcut înconjurul internetului- radioimpuls.ro

Actrița a trecut prin cele mai intense emoții: „Am lăsat-o plângând”

Cristina Cioran a avut parte de un moment de-a dreptul emoționant, căci fetița ei a început un nou capitol din viață. Chiar la începutul anului școlar, micuța Ema a început grădinița, iar alături de ea a fost cea care i-a dat viață și tatăl ei, Alexandru Dobrescu.

„Ema este deja la grădiniță, de la prima oră a dimineții, este în grupa mică. Am dus-o astăzi dimineață de la ora 08.00. Este prima ei zi. Am mari emoții pentru ea. Am îmbrăcat-o, pentru grădiniță foarte frumos, într-o rochiță care îi stătea foarte bine pe ea. Când am plecat, am lăsat-o plângând. O să mă certe când o să crească că am abandonat-o acolo, glumesc!”, spunea fosta prezentatoare TV, în urmă cu puțin timp, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Fetița Cristinei Cioran și a lui Alexandru Dobrescu, în prima zi de grădiniță! [Sursa foto: Instagram]