Cum a reușit Denisa Tănase să își crească afacerea de la 500 de euro la 4 milioane de euro în doar trei ani? Vedeta a dezvăluit secretul! “Eșecurile contează foarte mult”

Jumătatea trupei “Bambi” a devenit, într-un timp foarte scurt, un adevărat om de afaceri, având într-un timp foarte scurt, un profit spectaculos. Alături de partenerul ei de viață, și-a deschis propria firmă, care se ocupă cu fabricarea și vânzarea unor bijuterii de lux.

Denisa Tănase spune adevărul din spatele succesului afacerii sale

Brandul a ajuns să fie cunoscut la nivel internațional, având o cifră de afaceri impreionantă.

Denisa Tănase [Sursa foto: Captură YouTube]

Înainte de a face parte din lumea afacerilor, Denisa Tănase s-a ocupat cu muzica, cântând în trupa “Bambi”, alături de sora ei. Nu s-ar fi așteptat niciodată ca dintr-o simplă idee, să devină un adevărat brand de lux, extrem de bine cotat atât pe piața românească, cât și pe cea din străinătate. Invitată în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar, artista a dezvăluit toate secretele unei afaceri de succes.

“În primele 8 luni nu am avut niciun angajat, eu am făcut tot. La momentul acela nu aveam sediu, lucram dintr-o mansardă mică. De acolo livram colete, pentru că deja aveam activitate de online destul de intensă. Practic făceam tot. Țineam legătura cu furnizorii, comandam marfă, făceam importurile, făceam recepția mărfurilor, o așezam în rafturi, făceam partea de urcare produse pe site, editare texte, vorbeam cu clienții, partea de IT, împachetarea coletelor, practic totul de la A la Z.”, a mărturisit Denisa.

Vedeta nu se ferește și povestește în detaliu care sunt pașii unei afaceri de succes, sfătuindu-i și pe ceilalți să își urmeze visele.

Astfel, face o comparație cu industria muzicală și explică de ce a abandonat activitatea care, cândva, o făcea cea mai fericită.

“Totul depinde de tine, iar judecătorul suprem este consumatorul și, în final, vorbesc cifrele. Mai clar de atât nu se poate. În schimb, în muzică nu depinde întotdeauna de tine și de la tine până la consumator, mai ai niște etape de trecut.”, a declarat Denisa Tănase.

Viața artistei nu a fost mereu roz și recunoaște acest lucru. Denisa povestește ce impact au avut eșecurile pe care le-a avut de-a lungul timpului în raport cu afacerea ei.

“Eșecurile contează foarte mult și nu întotdeauna în mod pozitiv. Poate că te motivează, dar la polul opus, îți pierzi încrederea în tine. Și, atunci când începi un business, cel mai important e mindset-ul. Dacă vii după multe eșecuri, este foarte greu să-ți găsești echilibrul și să-ți iei sursele astea de motivație, astfel încât să-ți stabilești un mindset de învingător.”, a adăugat jumătatea trupei “Bambi”.

Ce rol a avut soțul Denisei Tănase în afacerea cu bijuterii?

Denisa Tănase [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși a trecut prin diverse obstacole în viața amoroasă, Denisa Tănase nu se consideră ghinionistă în ceea ce privește dragostea. Ba din contră, aceasta povestește cât de mult și în ce fel a ajutat-o soțul ei, Mircea Brânzei, în cadrul business-ului.

“Dacă nu îl aveam pe Mircea, nu știu ce făceam. El m-a ajutat să îmi recâștig încrederea în mine pe care eu nu o mai aveam din niciun punct de vedere. Profesional nu mă consideram printre cei mai buni, personal veneam după mai multe eșecuri, nu doar divorțul, eu ca femeie, ca individ, nu mă iubeam, nu mă apreciam, nu credeam că sunt frumoasă, nu credeam că sunt atât de deșteaptă. Datorită lui am ajuns într-un punct de echilibru.”, a susținut Denisa Tănase.