Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 15 kilograme într-o lună! Dieta minune pe care a ținut-o iubita lui Smiley

In articol:

Gina Pistol a devenit mămică pentru prima data în urmă cu aproximativ un an, iar silueta cu care ne obișnuise înainte de a rămâne însărcinată s–a modificat. Prezentatarea TV a făcut eforturi pentru a scăpa de kilogramele în plus și iată că rezultatele vorbesc de la sine.

Gina Pistol s-a înarmat cu o voință foarte mare chiar după puțin timp de la naștere, așa că, în prima lună după ce a

adus-o pe lume pe micuța Josephine, prezentatoarea TV avea cu 15 kg mai puțin.

Gina Pistol s-a axat doar pe o alimentație echilibrată, pentru că medicii i-au interzis să facă efort fizic imediat după ce a născut. De la 80 de kilograme, partenera lui Smiley a reușit să ajungă la 65 de kilograme, fiind tare mândră de realizarea ei la acea vreme.

„Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi. Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare ”, a spus vedeta.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alertă în Marea Neagră chiar acum! Trei nave au fost lovite de rachetele Rusiei, iar una deja s-a scufundat..- bzi.ro

Citeste si: Gina Pistol a vorbit despre a doua sarcină, cu doar câteva zile înainte ca Josephine să împlinească un an: „Mă simt binecuvântată”

Ce meniu a avut Gina Pistol?

Pentru că a primit foarte multe întrebări din partea fanilor ei cu privire la dieta care a ajutat-o să slăbească atât de multe kilograme, Gina Pistol nu a mai stat pe gânduri și a postat meniul pe rețelele de socializare. A adoptat o dietă sănătoasă, din care a exclus dulciurile și alimentele procesate, urmând un plan alimentar de la care nu s-a abătut.

Citeste si: Era cea mai mare frică a Ginei Pistol și iată că se întâmplă! Iubita lui Smiley e speriată: „Și uite că trăiesc teama''

Mic dejun – budincă din semințe de chia cu mango.

Gustare 1 – o limonadă cu cătină și cu sirop de arțar.

Masa de prânz – file de șalău pane la cuptor cu piure de mazăre.

Gustare 2 – chifteluțe din hrișcă cu salată frisee (andivă creață) și roșii cherry.

După câteva luni bune de la naștere, Gina Pistol s-a apucat și de sport, însă durerile de genunchi au intervenit rapid, fapt care a pus-o pe prezentatoare TV în dificultate în acel moment.