Cum a reușit Ionuț Dolănescu să-și împace părinții, înainte ca tatăl lui să se stingă din viață? Maria Ciobanu și regretatul artist nu și-au vorbit 30 de ani

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu au trăit o poveste de dragoste impresionantă, însă la un moment neînțelegerile și-au făcut apariția în familia lor și au decis să-și spună adio. S-au "războit" ani întregi după despărțire, dar fiul lor a reușit să-i împace într-un mod inedit, înainte ca tatăl lui să se stingă din viață.

Ionuț Dolănescu: "Eram la o emisiune, în direct, am riscat foarte mult"

Ionuț Dolănescu a mărturisit s-a străduit foarte mult să-și împace părinții. Maria Ciobanu și Ion Dolănescu nu și-au vorbit ani la rând, însă fiul lor a reușit, la un moment dat, să-i aducă din nou împreună.

Artistul a povestit că a plănuit totul până la cel mai mic detaliu, căci a vrut ca mama și tatăl lui să creadă că s-au reîntâlnit întâmplător, într-o emisiune TV: "Am reușit, după 30 de ani, să îi împac și acesta este un lucru extraordinar. Era o emisiune în direct și am riscat foarte mult, pentru că tata putea să plece. El era un tip foarte radical. Am riscat foarte mult împreună cu doamna Elise Stan, dar iată că lucrul s-a întâmplat, până la urmă. Eu am început să plâng, mama a uitat și textul… a fost un moment foarte emoționant. Eu cred că ambii își doreau această împăcare.", a povestit Ionuț Dolănescu pentru un post TV.

Ionuț Dolănescu, alături de părinții săi [Sursa foto: iondolanescu.art]

"Sunt convins că părinții mei au fost suflete-pereche"

Ionuț Dolănescu a simțit o bucurie imensă în momentul în care părinții lui au decis să facă pace, după 30 de ani. Chiar și acum, după moartea regretatului său tată, artistul susține că cei doi s-au iubit extrem de mult și au fost cu adevărat suflete-pereche: "Sunt convins că părinții mei au fost suflete-pereche. Ei împreună au fost cel mai frumos cuplu din muzica noastră populară.

Sunt convins că mama mea, Maria Ciobanu, a fost femeia vieții tatălui meu. Sunt convins că s-au iubit nebunește și probabil din această iubire exacerbată s-a născut și ura pe care și-au purtat-o timp de 30 de ani.", a mai spus Ionuț Dolănescu.