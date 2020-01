”Mă speria numai gândul de a mă urca pe cântar. Când am văzut cum se duce acul aproape de cifra 100 m-a luat tremuratul. Din acel moment, cântarul a fost cel mai mare dușman al meu, am fost nevoit să-l ascund”, își începe discursul, Daniel Băluță, primarul sectorului 4.

L-am întâlnit în zona Piața Sudului unde de curând a inaugurat o parcare supraetajată. Stătea de vorbă cu oamenii care tocmai primiseră noile locuri de parcare și discuta de lucrurile care s-au modificat în sector. Era schimbat total, față de 2016, de nerecunoscut, dar binedispus și îmbrăcat tinerește. E normal, are doar 43 de ani.

În urmă cu patru ani, Daniel Băluță, de profesie medic stomatolog, a fost ales primarul sectorului 4. După o muncă titanică care avea la bază dezvoltarea și modernizarea comunității rezultatele au dat roade. Au fost create mii de locuri de parcare, fie de reședință sau publice, au fost lărgite bulevardele de la două la patru benzi, școlile și grădinițele au fost consolidate, reabilitate și autorizate ISU, iar piețele din sector, modernizate.

A fost dorința lui de a aduce sectorul în care s-a născut și a copilărit în fruntea sectoarelor din Capitală. A reușit sau nu? Numai cei care locuiesc în sectorul 4 o pot spune, anul acest la vot, însă schimbarea este vizibilă. Totul s-a făcut cu un sacrificiu. Care a fost acela?

Orele multe pe care le petrecea la primăriei pentru a pune la punct proiectele pentru modernizarea sectorului, stresul și alimentația foarte proastă și-au pus amprenta asupra lui. Kilogramele începuseră să devină vizibile, oboseala să își spună cuvântul, iar garderoba trebuia schimbată. Costumele și cămășile erau cele care îi trădau greutatea. Ajunsese să aibă în jur de 100 de kilograme.

”În fiecare dimineață când plecam la serviciu, în jur de ora 08.30, mă uitam în oglindă și parcă nu mă recunoșteam. Nu am fost niciodată atât de gras, însă a trebuit să spun stop și să am grijă de mine. Mâncam toate prostiile la primărie, începând de la fast food-uri, până la prăjituri, pizza și multe sucuri acidulate. Când ajungeam acasă în jurul orei 21.00 nu mai eram bun de nimic, însă îmi făceam timp pentru fetița mea. Lucru pe care trebuie să-l facă fiecare părinte. După o luptă cu mine însumi am decis să slăbesc. De fapt nu chiar eu, ci doctorul, care mi-a spus că risc să am probleme grave cu sănătatea. Am dat jos aproximativ 25 de kilograme”, a declarat Daniel Băluță, căruia acul cântarul îi indică în fiecare dimineața 75 sau 76 kg.

Mișcarea și alimentația au început să își facă loc în viața edilului de la sectorul 4, chiar dacă orele de muncă au rămas aceleași, asta după ce ”amenințările” doctorului au fost destul de clare: ”Slăbești sau o să ai probleme grave cu sănătatea!”

Așa a început regimul pentru Daniel Băluță care, potrivit acestuia, prima săptămână a fost de coșmar. ”Mâncam la micul dejun salată de fructe, dintr-o banană și un strugure, iar la cină o supă de legume și o salată de verdețuri. Când urma să am o bucată de carne în farfurie eram cel mai fericit, chiar dacă avea numai 100 de grame. O mestecam încet ca să nu se termine. Dar uitați-vă cât de bine arăt astăzi. Am dat jos aproximativ 25 de kilograme. Zici că nu le-am avut niciodată”, încheie discuția în hohote de râs edilul de la patru.

Regimul edilului se axează mult pe legume și fructe, carne slabă, pește foarte mult, pâine consumată cu moderație, toate la ore bine stabilite. Dulciurile și sucurile carbogazoase sunt scoase de pe listă, însă o dată sau de două ori pe săptămână, pentru că organismul cere, poate să mănânce o bomboană sau câteva tablete de ciocolată.

Cu toate că timpul este unul extrem de limitat, Daniel Băluță își face programul în așa fel încât de două ori pe săptămână merge la o simplă alergare în parcul Lumea Copiilor.

”Este cea mai bună alegere pe care am făcut-o în ultima perioadă. Mi-a fost greu la început, dar îmi este foarte bine acum. Mă simt mai ușor, nu mai obosesc atât de repede, mă simt de parcă aș avea 25 de ani. Cu toții trebuie să ne gândim la sănătatea noastră. Și vă spun asta în calitate de medic”, mai adaugă Daniel Băluță, primarul sectorului 4.