Cum a slăbit Majda Aboulumosha 23 de kilograme

Majda Aboulumosha (33 de ani) a vorbit deschis despre problemele sale cu silueta. Actrița, care a jucat în telenovelele Aniela și Iubire și onoare, prezintă alături de artistul Andrei Ștefănescu emisiunea de divertisment Showbiz Report.



Cum a slăbit Majda Aboulumosha 23 de kg?

Recent, pe contul personal de Facebook, Majda le-a povestit urmăritorilor ei din mediul online cum a slăbit 23 de kg.

„Dacă la început am avut un rol [cel din telenovela Aniela] în care fustele lungi acopereau kilogramele acumulate, iar cei din jurul meu nu mi-au zis niciodată că ar trebui să slăbesc, după a venit un alt rol, cel al unei cadâne. Fără să-mi zică nimeni, am luat hotărârea să fac o schimbare, m-am gândit eu așa: 'Băi, o cadână are câteva kilograme în plus, dar parcă nici chiar așa'. La începutul serialului eram din alt film, pierdusem 23 kg. Atenție, aceasta nu este o laudă! Este o motivație că poți face orice îți propui! Trebuie să-ți dorești să ai grijă de tine, de sănătatea ta.”





