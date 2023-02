Cum a trăit Constantin Enceanu cutremurul de 5.7 grade din România! Artistul a povestit în detaliu ce s-a întâmplat în casa lui: „Inițial am crezut că trece un tramvai”

In articol:

Constantin Enceanu este unul dintre cei mai longevivi și îndrăgiți artiști din industria muzicală românească. De-a lungul carierei sale, acesta a lansat foarte multe melodii care au ajuns repede la sufletele oamenilor.

Artistul s-a speriat destul de tare în urma cutremurului de 5.7 grade, care a zguduit România în data de 14 februarie.

Citește și: Constantin Enceanu a anticipat valul de scumpiri! Ce face artistul pentru a nu rămâne cu gaură în buzunar, după plata facturilor: "Trebuie să îmi asigur și vremuri mai urâte"| EXCLUSIV

Reacția lui Constantin Enceanu în urma cutremurului de azi

Constantin Enceanu face parte din acei oameni care au simțit destul de puternic seismul de 5.7 grade produs în România. Inițial, artistul nu și-a dat seama că este vorba despre un cutremur, dar lucrurile au început să devină serioase atunci când masa acestuia a început să se miște și a realizat ce se întâmpla, de fapt. Pentru a nu-și speria și mai tare soția, care era și așa destul de panicată la acel moment, interpretul de muzică populară a încercat să își păstreze calmul.

Citeste si: Cine este ucigașul Ionelei, tânăra din Gorj în vârstă de doar 19 ani, înjunghiată lângă casa părinților ei. Inculpatul a primit condamnare pe viață- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Un antrenor de înot spune cum putea fi evitată moartea fulgerătoare a lui Bogdan Socol/ ”În orice sport, și mai ales în cel de performanță, permanent întinzi limitele corpului uman”- stirilekanald.ro

„La un moment dat am văzut că se mișcă ghiveciul cu mușcate. Inițial am crezut că trece un tramvai pe lângă clădire, dar când am văzut că începe să miște și masa mi-am dat seama că este cutremur. N-am reacționat pentru că nu am vrut să îmi sperii soția pentru că ea e mai panicoasă. Era deja speriată când a văzut că se mișcă masa. Eu am stat foarte calm. Cred că a fost de intensitate destul de mare”, a declarat Constantin Enceanu, potrivit antenastars.ro.

Citește și: Constantin Enceanu, divergențe cu colegii de breaslă?! A spus totul, fără ocolișuri: „Mă deranjează, mai ales când...”

Citeste si: „Aia nu mai este familie!” Marius Elisei, despre ce i se întâmpla în relația cu Oana Roman, în momentul în care ajungea acasă- kfetele.ro

Citeste si: "Sunt o marioneta!" Gerard Pique, tinut sub papuc de Clara Chia Marti?- radioimpuls.ro

Artistul a slăbit cinci kilograme după operația suferită în urmă cu câteva luni

La sfârșitul lunii noiembrie a anului trecut, Constantin Enceanu a suferit o operație la genunchi. La acea vreme, fanii artistului au fost foarte îngrijorați pentru starea sa de sănătate. Acum, la doar trei luni de la intervenția pe care vedeta a făcut-o, acesta a reușit să slăbească cinci kilograme. Artistul a mărturisit că medicul i-a spus să aibă grijă să nu se îngrașe astfel, vedeta a mai făcut și alte exerciții pe lângă cele pentru recuperare.

„Am slăbit vreo 4-5 kilograme! Asta a fost ambiția mea, să slăbesc și să fac și recuperarea. Mi-a zis doctorul după operație să am grijă să nu mă îngraș. Făcând zi de zi mișcare și exercițiile pentru recuperare, am avut grijă și la alimentație și am slăbit puțin. De exemplu, dacă iei 5 kilograme în plus, echivalează cu 15 kilograme în plus puse pe genunchi și atunci apasă pe el această greutate. Eu după o lună și jumătate de operație am renunțat la tot”, a declarat cântărețul, potrivit Click.