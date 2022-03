Cum a văzut un băiețel de șapte ani, din Ucraina, ajutorul venit din partea României! A emoționat inimile tuturor: ”Mi-a arătat desenul și m-a îmbrățișat”

In articol:

Mesajul care a făcut înconjurul internetului și a emoționat toată țara! Un băiețel de șapte ani, din Ucraina, a lăsat-o pe o româncă fără cuvinte, după ce a făcut un desen uimitor. Copilul, la fel ca mulți alții din Ucraina, a fost nevoit să treacă prin clipe cumplite și pline de spaimă, până când a reușit să-și părăsească țara.

Micuțul a primit ajutor din partea românilor cu suflet mare, pe care i-a lăsat fără cuvinte. Asta pentru că a luat o foaie de hârtie, câteva creioane colorate și a trecut la treabă.

Desenul unui băiețel a emoționat toată țara

Un băiețel, în jurul vârstei de șapte ani, a desenat ceva de-a dreptul impresionant! Micuțul din Ucraina a pus pe hârtie țara lui, Rusia care o atacă și pe România care îi întinde o mână de ajutor. Așa a văzut copilul România, cea care a întins o mână de ajutor refugiaților ucraineni, celor care au fugit de teama atacurilor rusești.

A văzut-o drept o țară minunată, care și-a ajutat frații de peste graniță, fără să ceară nimic în schimb.

Așa i-a văzut și pe românii, care n-au stat o secundă pe gânduri și au mers să ajute oamenii ce erau în impas, fără să aștepte ceva în schimb. Ei bine, aceasta a fost realitatea văzută prin ochii unui copil de șapte ani, din Ucraina, fugit de teama războiului.

” Astăzi un baietel de 7-8 ani din Ucraina a desenat desenul de mai jos. In spate se află Rusia, care o împușcă pe Ucraina, iar in prim plan este România care dă o mână de ajutor Ucrainei. După ce mi-a aratat desenul a venit si m-a îmbrățișat. Celelalte doua desene cred ca tot de el sunt făcute. L-am pus la expozitie sub ele, langa multe alte desene ale altor copii”, este mesajul foarte emoționant, postat de o româncă, pe grupul ”Uniți pentru Ucraina”.

Desenul copilului [Sursa foto: Facebook]

