Cum arată ACUM David Pușcaș, fiul înfiat de Luminița Anghel

David Pușcaș a fost într-o perioadă în centrul atenție din cauza scandalului cu mama sa, Luminița Anghel. Tânărul a fost invitat în diverse emisiuni tv, unde își acuza mama că l-a abandonat. Asta în condițiile în care David era deja major, iar Luminița Anghel făcuse eforturi considerabile pentru a-l responsabila și a-l determina să fie pe propriile lui picioare.

După o perioadă în care cei doi nu și-au vorbit, iar David Pușcaș părea că nu va reuși să fie pe linia de plutire, se pare că într-un final, tânărul s-a maturizat. Acum, spune că viața lui s-a schimbat, că e responsabil, iar acest lucru se vede și în pozele pe care David Pușcaș le postează în ultima perioadă și pe pagina sa de socializare.

David Pușcaș, fiul Luminiței Anghel, a apărut într-un videoclip

În urmă cu câteva luni, într-un interviu, David Pușcaș povestea că are un job stabil, că e mulțumit cu viața lui. ”M-am angajat într-un domeniu în care mi-am dorit super mult să lucrez și sunt super happy… pe partea asta… pentru că, nah, am evoluat și am un post important, și, în plus mai fac proiecte extra cum a fost cel cu Sarah JSun unde am apărut în videoclipul ei. A fost cea mai frumoasă experiență a mea. Acum sunt asistent manager la o companie”, a spus David Pușcaș în respectivul interviu.

David Pușcaș nu se mai vede cu mama lui, Luminița Anghel

Fiul Luminiței Anghel a povestit că locuiește singur într-o garsonieră, că mama lui îl mai ajută financiar, dar că se văd extrem de rar, dar că s-a obișnuit cu această situație.