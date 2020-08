Dragos Mostenescu a devenit cunoscut în rolul lui Costel Jurcă din serialul La bloc

In articol:

Actorul Dragoș Moștenescu a rămas șomer după ce a terminat de filmat pentru serialul ”La bloc”. Cum avea de ăntreținut o familie, iar niciun proiect nu i se lega, Dragoș Moștenescu a luat o decizie dificilă: a plecat din țară. Mai întâi a plecat singur în Londra, însă la puțin după aceea a reușit să-și aducă soția și pe cei trei copii ai cuplului.

Spre deosebire de alți artiști care după plecarea ăn străinătate au fost nevoiți să-și abandoneze meseria pentru a supraviețui, Dragoș Moștenescu este un norocos. Proiectul său are succes în Londra, acolo unde ține spectacole în teatre mici. „Momentan am găsit o piață de comedie foarte bine definită, sunt undeva la 150-200 de cluburi de comedie numai în Londra, unde am intrat și am făcut câte 5-7 minute , iar acum am ajuns la 10-15 minute, deoarece minutele ți se dau pe parcurs”, spunea actorul anul trecut într-un interviu pentru ziarulromanesc. net

Dragos Mostenescu are în Anglia propriul său spectacol [Sursa foto: Instagram]

Dragoș Moștenescu din ”La bloc” a plecat în Anglia, unde are propriul spectacol

Între timp, înainte de pandemie, Dragoș Moștenescu a reușit să aibă și propriul său spectacol, iar acum are un nou proiect. Un serial pe genul ”La bloc”, numai că este adaptat realităților din Anglia, pentru că este făcut pentru englezi.

Dragos Mosteenscu s-a mutat de trei ani la Londra[Sursa foto: Instagram]

Mai slab cu câteva kilograme bune, Dragoș Moștenescu a reușit să se adapteze să-și țină spectacolele doar în limba engleză și proiectele sale sunt de-acum pentru țara care l-a adoptat. Chiar și pe canalul său de Youtube, Dragos Moștenescu are câteva filmulețe comice, unele alături de copiii săi, însă toate sunt în engleză, spre nemulțumirea unor fani români care-l apreciază din serialul ”La bloc”.

Dragos Mostenescu vorbeste in engleza chiar si in filmuletele de pe Youtube[Sursa foto: Captură YouTube]

”Este o mini serie numită “THE MOs (Moşteneştii)” despre o familie mare – a mea – ce trăieşte cu toţi membrii ei în casă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Tema nu e neapărat legată de situaţia dramatică de acum, dar speculează conjuncturile”, spunea Dragoș Moștenescu despre filmulețele de pe canalul său de Youtube.