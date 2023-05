Cum arată acum Jador, după ce a reușit să slăbească 15 kilograme! Artistul a ținut o dietă strictă

In articol:

Jador este unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați cântăreți din țara noastră. De-a lungul timpului, artistul și-a creat o carieră de succes în industria muzicală și se poate lăuda cu o mulțime de fani care îi sunt alături la orice pas.

Jador este destul de activ pe rețele de socializare, acolo unde împărtășește aproape zilnic momente bune și mai puțin bune cu admiratorii săi.

Citește și: Camelia, sora lui Jador, a izbucnit în hohote de plâns când și-a amintit. Nu va uita niciodată prin ce a trecut. Cu greu a reușit să povestească asta: „E extraordinar de greu. Nu vrei”

Citește și: „Îmi pare foarte rău” Jador a izbucnit în plâns în fața fanilor lui! Motivul pentru care artistul nu mai are liniște

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citește și: „Uite-o cum plânge” Sora lui Jador a vărsat lacrimi amare, de față cu fratele său! Artistul a dezvăluit tuturor motivul

Recent, Jador a vorbit pe pagina sa de Instagram despre lupta cu kilogramele. Mai precis, în luna decembrie artistul cântărea 98 de kilograme. Cântărețul a declarat că a reușit să slăbească aproximativ 15 kilograme în câteva luni. Mai mult decât atât, Jador este mândru de reușita sa, mai ales că acum cântarul îi arată nici mai mult, nici mai puțin de circ 85 de kilograme, ceea ce nu poate decât să-l bucure.

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador, în lupta cu kilogramele

Nu este pentru prima dată când Jador se confruntă cu kilogramele în plus. De-a lungul timpului, artistul a făcut mai multe declarații cu privire la greutatea sa fluctuantă. În mediul online, artistul spune că are perioade în care fie se îngrașă, fie slăbește considerabil. Însă nu s-a ferit niciodată de acest aspect important din viața lui, dimpotrivă, și-a ținut întotdeauna fanii la curent.

În urmă cu aproximativ un an, Jador spunea că se află într-o luptă cu kilogramele și era decis să urmeze o dietă strictă pentru a rezolva această problemă.

„Ideea e că m-am îngrășat foarte tare și țin o cură de vreo trei zile. În timpul ăsta nu am mâncat nimic, nimic, sunt flămând, doar am băut apă. M-a făcut să pot să rezist. Dacă familia mea este grasă, dacă am cea mai grasă mamă din lume, nu este problemă, eu pot să stau flămând.”, declara atunci artistul în mediul online.