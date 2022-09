Cum arată acum mormântul Fănicăi, regretata soție a lui Florin Salam? Imaginile au fost făcute publice pe internet

In articol:

În urmă cu 13 ani, pe data de 12 aprilie 2009, Fănica, prima soție a lui Florin Salam își dădea ultima suflare, pe patul de spital. Regretata parteneră a manelistului s-a stins din viață la vârsta de 27 de ani, lăsând în urma sa doi copii, pe Betty și pe Dani, care acum au ajuns la vârsta maturității.

Recent, pe internet, au apărut câteva imagini de la mormântul Fănicăi, iar pe acestea se poate observa cât de îngrijit este locul unde mama copiilor lui Florin Salam își doarme somnul de veci. Totul este înconjurat de icoane, dar și de numeroase fotografii cu Fănica, lăsate chiar de familia acesteia.

De asemenea, la locul de veci sunt mai multe lumânări, dar și flori, semn că Fănica a rămas încă în sufletele tuturor, chiar și la 13 ani de când a trecut în neființă.

Mormântul Fănicăi [Sursa foto: Captură Video]

Cauza decesului Fănicăi

Vestea că Fănica a murit a picat ca un trăsnet pentru întreaga familie, asta pentru că rudele nu se așteptau ca boala femeii să avanseze într-un timp atât de scurt și să se ajungă chiar la deces.

În urmă cu ceva timp, Betty Salam și-a deschis sufletul în fața publicului său, în cadrul emisiunii ”În oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, povestind mai multe lucruri despre mama sa, Fănica.

Tânăra a spus că cea care i-a dat viață a decedat din cauza unei hepatite, însă totul s-a întâmplat rapid, căci la 3 săptămâni de la aflarea diagnosticului, Fănica a murit.

„Familia îi zicea să ia pastile, să doarmă devreme, să nu mai mănânce fel și fel de mâncăruri. Familia i-a tot spus, dar ea nu a ascultat. A avut hepatită.

Mi-e greu să vorbesc despre lucrul acesta pentru că nu am vorbit niciodată. Tot ceea ce s-a întâmplat cu ea a durat 3 săptămâni. Când am avut viziunea mea ea era în spital, a stat o săptămână. Nu îmi mai amintesc sau nu am vrut în acest timp să îmi mai amintesc.”, a declarat Betty Salam, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.