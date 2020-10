Adda

Adda este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară. Pe lângă faptul că are o voce extraordinară, iar datorită acestui fapt a reușit să atragă un public destul de mare, cântăreața este și o fire destul de asumată. În ultima postare de pe Instagram, Adda a postat o imagine cu ea fără pic de machiaj! Cum arată interpreta de muzică ușoară naturală?

Adda, sută la sută naturală pe Internet

Adda a decis să facă și ea noua provocare de pe Instagram, provocare care presupune ca toate vedetele să se afișeze pe Internet fără pic de machiaj pe față. Astfel, cunoscuta artistă a postat o imagine cu ea în care nu are deloc make-up pe față, iar la descriere a scris că nu a avut niciodată curajul să posteze o imaginde de acest gen pe conturile de socializare. Se pare că timp de 10 ani, frumoasa blondină a avut probleme cu tenul și încearcă să țină această problemă sub control.

Adda fără machiaj pe față

”Nu am postat niciodată o poză cu mine în care să fiu nemachiată. Nu am avut niciodată curaj să îmi arăt fața goală, fără nimic (doar în Asia) unde eram oricum desfigurată) Am probleme cu tenul de 10 ani. Uneori le țin sub control, alteori nu. Am încercat toate tratamentele posibile și acum sunt sub un alt tratament-al 10000-lea care speeeer- Cuuu Rabdareee- să aibă rezultat.

Cunsocuta interpretă de muzică ușoară, Adda

Dacă nu, mă împac cu mine – asta sunt! Îmi doresc mult să-mi văd fața imaculată dar poate că trebuie să încep să o iubesc și așa și să nu-mi mai fie frică că oricum le-am auzit pe toate. Că sunt așa și așa și pe dincolo. Că nu sunt suficient de, că ar fi bine să. Să ce?! Trăim în era asta a imaginii uneori fără conținut”, a mărturisit vedeta pe Instagram.