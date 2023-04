Cum arată Alina Marymar însărcinată în 6 luni! Iubita lui Tzancă Uraganu nu renunță nici acum la hainele mulate

In articol:

În circa 3 luni, Alina Marymar își va ține în brațe pentru prima dată copilul. Iubita lui Tzancă este însărcinată în 6 luni, însă acest lucru nu înseamnă că renunță la hainele provocatoare și mulate. Chiar dacă burtica de graviduță este destul de proeminentă, tânăra viitoare mămică se mândrește la orice pas cu silueta sa de graviduță.

Recent, Alina Marymar a postat în mediul online un scurt filmuleț în care își etalează burtica. Îmbrăcată într-un compleu mulat, de culoare roz, bruneta și-a pus fanii la curent cu starea siluetei sale. Chiar dacă se simte pe deplin fericită și împlinită pentru că în curând își va ține fetița în brațe, Alina Marymar nu poate să nu recunoască faptul că îi este dor de abdomenul plat și de talia de viespe pe care le avea înainte de sarcină. În acest context, tânăra va trebui să nască în vară, atunci Tzancă devenind tată pentru a treia oară.

Cum se simte Alina Marymar în timpul sarcinii?

Din fericire, Alina Marymar are parte de o sarcină fără peripeții, iar micuța sa fetiță se dovedește a fi foarte cuminte și ascultătoare încă din burtică. Iubita lui Tzancă o duce destul de bine și la capitolul pofte.

Bruneta a mai mărturisit că mănâncă mult mai puțin acum decât înainte să rămână însărcinată, lucru care o ajută inclusiv să nu acumuleze multe kilograme în timpul sarcinii.

„Sunt foarte bine, fetița mea este foarte cumințică, nu-mi dă nicio stare, deci așa sarcină ok! Crește, fără simptome prea multe. Nu am avut niciun simptom, nici poftă de mâncare prea multă, chiar mănânc mai puțin decât înainte. Deocamdată nu am pofte, dar o să vină și astea, nu știu ce să zic. Sunt deja în luna a patra.”, a spus viitoarea mămică a celui de-al treilea copil al lui Tzancă Uraganu, în urmă cu câteva săptămâni.