Cătălin Geolgău are un apartament de lux, aflat într-un complex rezidențial, pe care și l-a achiziționat anul trecut. Zilele trecute, Geolgău s-a fotografiat în livingul locuinței, putându-se observa draperiile din cristale, câteva statuete de bronz, o canapea din piele, pereții fiind tapetați cu fotografii de diamante strălucitoare. “Nu-ti face griji in privinta celor ce te vorbesc pe la spate. Sunt in spate cu un motiv”, a scris Geolgău la pozele postate. (vezi cum a încălcat Geolgău ordonanța militară care intrezice circulația grupurilor mai mari de 3 persoane)

Deşi s-a întors din Italia pe 10 martie, în plină pandemie de coronavirus, prahoveanul Geolgău nu a respectat niciuna dintre obligaţiile impuse încă de la sosirea sa în România, a relatat Observatorul de Prahova. Supărat pe ce a relatat ziarul, Geolgău s-a dus direct la sediul redacției, pentru a le cere socoteală jurnaliștilor, pe care i-a amenințat. Aceștia au chemat Poliția și au făcut o poză de la fereastră cu parcarea clădirii. Acolo, Geolgău se afla la aproape trei metri de cinci polițiști, toți cu măști de protecție, stând drepți în fața lui Geolgău. În cele două săptămâni de izolare la domiciliu, Geolgău a făcut live-uri de pe canapeaua din sufragerie. „De ce trebuia sa mai raman in Italia? Daca mi-au inchis activitățile. ......eram obligat să stau ... va intreb pe voi?”, a încercat Geolgău să explice de ce a revenit în țară.

El a postat o fotografie cu Armata pe străzile din București, observând, într-un detaliu, că un militar aflat pe un TAB a fost surprins ațipit, cu capul aplecat în lateral. „Odihniți-vă bine, că noi avem echipe de bombardieri!”, a scris Geolgău. „Câte zile mai durează până ne ingenunchiați?”, s-a întrebat bărbatul. “Radem noi, dar o sa vadem câta bataie o sa ne dea peste câteva zile...Dacă a iesit armata in stradă...dreptul omului e 0 ...au voie să tragă in tine”, a mai postat Geolgău.

Presa a relatat că Geolgău a intrat în atenţia Parchetului, procurorii deschizîndu-i un dosar penal pentru „zădărnicirea combaterii bolilor”. Zilele trecute, Cătălin Geolgău s-a lăudat că angajații DSP au făcut poze cu el. El a postat două fotografii care îl înfățișează stând de vorbă cu cinci bărbați îmbrăcați în combinezoane albe, in timp ce unul din ei iși face selfie cu el. Alți trei bărbați, tot în combinezoane, priveau discuția de la o distanță de 5 metri. "Cum facem k DSP-ul ma cauta sa facă poze cu mine ? ...Va las pe voi! Păna acum am fost acuzat de coronavirus si acum au venit sa facă poze cu mine​”, a postat Geolgău, care a susținut să respectivii sunt angajați ai Direcției de Sănătate Publică.