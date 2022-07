Cum arată Camelia Constantinescu, femeia care l-a făcut pentru prima oară tată pe Ștefan Bănică Jr. Cei doi s-au despărțit în urmă cu 17 ani

In articol:

Camelia Constantinescu a fost întotdeauna o prezență discretă. Chiar dacă a format un cuplu cu Ștefan Bănică Jr. timp de 5 ani și a fost femeia care l-a făcut tată pentru prima oară pe artist, aceasta a ales să stea departe de lumina reflectoarelor.

Recent, ea și-a serbat ziua de naștere iar Radu, fiul ei, a ținut să îi transmită un mesaj pe rețelele de socializare.

Cum arată acum Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr.?

Ștefan Bănică Jr. a avut, de-a lungul timpului, mai multe relații serioase. Artistul a fost împreună cu femei cunoscute din lumea mondenă, însă puțini știu că cea care l-a făcut pentru prima oară tată nu are nicio legătură cu showbiz-ul. Camelia Constantinescu și actualul soț al Laviniei Pîrva au fost împreună 5 ani, iar din iubirea lor a rezultat Radu, fiul cel mare al cântărețului.

Ei și-au spus adio în anul 2005, iar de atunci băiatul celor doi locuiește cu mama sa. După despărțire, Camelia Constantinescu a ales să fie discretă cu viața personală și nu a apărut prea mult în public. Recent, aceasta a împlinit o frumoasă vârstă, iar fiul ei a publicat o fotografie pe rețelele de socializare, în dreptul căreia i-a scris o urare: "La mulți ani, mama!", a scris Radu Ștefan Bănică, în mediul online.

Radu Ștefan Bănică alături de mama lui, Camelia Constantinescu [Sursa foto: Instagram]

Radu Ștefan Bănică: "Mamei mele îi datorez o mare parte a creșterii mele"

Radu Ștefan Bănică a vorbit recent și despre relația pe care o are cu mama lui. Fiul lui Ștefan Bănică Jr. se declară un norocos și susține că are parte de sprijinul acesteia în tot ceea ce face: "Mamei mele îi datorez o mare parte a creșterii mele, ca și comportament. Mă ajută în tot ce fac și mă sprijină în tot ce fac. Sunt norocos să am o astfel de mamă. O iubesc pe ea la fel cum îl iubesc pe tata, la fel cum iubesc toată familia.", a povestit Radu Ștefan Bănică, în cadrul unei emisiuni TV.

Radu, fiul lui Ștefan Bănică Jr. și al Cameliei Constantinescu [Sursa foto: Facebook]