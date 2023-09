Cum arată casa Anamariei Prodan, după divorț! Avem imagini în exclusivitate cu toate modificările pe care le-a făcut impresara în vila de la Snagov | EXCLUSIV

In articol:

Anamaria Prodan a avut parte de o perioadă mai agitată în ultimii ani, însă acum totul pare că s-a așezat exact așa cum trebuie.

Impresara a făcut renovări substanțiale în vila de la Snagov, acolo unde a schimbat totul după divorț.

În casa de la Snagov, Anamaria Prodan a locuit împreună cu fostul soț și cei patru copii, iar în livingul familiei cele mai multe elemente de decor erau cu vedeta și fostul său partener de viață. Acum, după renovările de anul acesta, în livingul Anamariei Prodan sunt portretele celor trei copii ai săi.

Frumoasa impresară i-a păstrat camera lui Luca, fiul pe care fostul său soț îl are din prima căsătorie. Acesta are propria cameră la etaj, cu numele său scris pe ușă. În exclusivitate pentru WOWnews, Anamaria Prodan a dezvăluit cum arată casa ei după divorț.

Casa Anamariei Prodan după divorț [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum arată casa Anamariei Prodan după divorț

Vedeta a schimbat totul în casă după separarea de fotul soț.

Toate elementele de decor de la parter au fost schimbate, iar dacă în trecut oaspeții puteau vedea portrete cu cei doi, acum în camera de zi sunt doar imagini cu vedeta și cei trei copii ai săi.

Modificări au fost realizate și la pontonul vilei din Snagov, acolo unde frumoasa impresară și-a dorit să schimbe ceva și a recurs la un gest extravagant. Din litere uriașe, luminoase, frumoasa vedetă a scris numele Prodan. Crama din vila vedetei a suferit și ea modificări.

Casa impresarei de la Snagov are trei etaje. La parter sunt livingul și crama vedetei, iar la etaj există dormitoarele copiilor, al ei, dar și o cameră de relaxare a întregii familii.

Casa Anamariei Prodan după divorț [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Anamaria Prodan despre modificările din casa

Vedeta nu și-a mai dorit să rămână cu nimic din amintirile vechi după divorț așa că s-a ocupat până în cel mai mic detaliu.

Renovările au durat șase luni, iar rezultatul este unul de excepție. Curtea a suferit cele mai mari modificări. Impresara s-a lăsat ghidată de fiica sa Rebecca, ea fiind cea care a realizat desenul.

Tânăra absolventă la Institutul Marangoni i-a spus mamei sale că vor avea cea mai frumoasă curte de pe Lacul Snagov și așa a și fost. În câteva luni, renovările la proprietatea impresarei au fost gata, iar decizia pe care vedeta a luat-o i-a surprins chiar și pe vecini.

"Ești prima care vine în curtea mea, după ce am schimbat totul. Este noua înfățișare a familiei, începând de la casă, curte amintiri. Am muncit vreo șase luni și am transformat spectaculos totul.

Am terminat acum două luni, mai avem mici chestii de făcut, de exemplu aștept cordonul care va merge din bară în bară ca în port, dar sunt foarte fericită de cum a ieșit. Dacă era frumos și cald vă plimbam cu barca.

Vezi așa se întâmplă, te trezești așa dintr-o dată ca dintr-un vis și vezi că nimic nu mai e așa cum trebuie. Eu în momentul despărțirii, când ne-am trezit dimineața și am deschis geamurile ne-am uitat așa că e ceva înghesuit, ceva rău.

Am coborât cu copiii, ne-am uitat și am zis mamai reamenajare! Am și noroc cu Rebecca, mi-a făcut un desen și mi-a spus că o să iasă ceva frumos. Mi-a spus că o să avem cea mai frumoasă curiticică de pe lac. Am dărâmat tot ce era înainte. Toți vecinii s-au speriat când au văzut!(...) Cred că Dumnezeu întotdeauna ia ceva ce nu e bun în viețile noastre.

Dacă ai sufletul bun și curat, Dumnezeu îți ia ceva ce nu e bun și îți dă ceva de milioane", a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate la WOWnews.

"Am înțeles că nu e nevoie să faci un compromis ca să dai bine în fața lumii"

Anamaria Prodan a învățat numeroase lecții în ultimii ani și mai ales după ultimele evenimente trăite. Vedeta a mărturisit în emisiunea Corneliei Ionescu că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a dobândit după divorț este faptul că a înțeles că nu trebuie să faci niciun compromis doar de dragul lumii.

"Am văzut în toți acești ani că în loc să mă scufund așa cum își doreau toți, ieșeam la suprafață și mai puternică. Eu am fost undeva pe fundul mării și nu realizam că nu mai aveam oxigen aproape deloc și uite că Dumnezeu mi-a dat șansa asta și ușor, ușor m-a ridicat.

Am văzut ce frumoasă este viața și ce mândră pot să stau în fața tuturor și cât de mult pot să construiesc, am înțeles că nu ai nevoie să faci niciun compromis doar pentru a da bine în fața lumii", a mai dezvăluit impresara.

