Cum arată casa de la țară în care locuiește Florin Călinescu

Florin Calinescu deține o casă în Babana, județul Argeș, la 135 km de București. Îndrăgitul actor deține o gospodărie mare, cu multe animale, mărturisind că îi place viața la țară.

Florin Călinescu a lăsat în urmă agitația orașului și s-a retras de ceva timp la 135 km de București, într-o casă din satul argeșean Babana, satul natal al tatălui său.

În 2006, actorul a cumpărat două terenuri în satul Babana, unul de 3.689 metri patrati, celalalt de 8.899 metri pătrați (în total peste 12.500 de mp), iar pe unul dintre ele a ridicat casa de vacanță, cu etaj, la marginea unei păduri din localitate.

Florin Călinescu și-a construit, în urmă cu mai bine de 15 ani, o casă la marginea unei păduri din Babana, județul Argeș. Actorul a copilărit în Babana, fiind satul natal al tatălui său.

Când Florin este plecat, de vilă are grijă fratele său, Costel Călinescu, care stă chiar peste drum.

Florin Călinescu este un fan al vieții la țară și nu stă degeaba, ci deține o gospodărie plină de animale: „Ocupat cu viața la țară, am mai slabit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieți și trei fete, 42 de bibilici, 9 gâște, doi câini lupi și doi Schnauzeri pitici. Am avut și capre cu iezi”, a povestit el.

Actorul a mai mărturisit că se gândește din ce în ce mai des la copilărie și la cât de diferiți erau copiii pe vremea aceea: „Cu trecerea vremii, ma gândesc la multe lucruri din copilărie. De exemplu, de ce nu mai e zăpadă și loc de săniuș. Noi ne dădeam cu sania aproape de casă și aveam grijă doar să nu treaca vreo mașină. Și nici nu prea treceau mașini pe atunci”, își amintește Călinescu.

„Acum, pentru a merge la zăpadă, esti nevoit să pleci la munte sau undeva departe de casă. Nu mai există povești la bradul de Crăciun. Poate din cauza schimbărilor climatice. Mai vedeți copii care se joacă, de dimineața până seara, până la leșin, «Lapte gros» sau «Leapșa»?! Acum bucuria e un laptop, o tabletă.”, a mai spus Florin Calinescu, pentru Click.