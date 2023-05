Cum arată casa Marinelei Mavrodin și a lui Robert Urucu, după ce au devenit părinți? Imagini în premieră cu noul apartament și camera bebelușului: "Mai durează până finisăm casa" | EXCLUSIV

In articol:

Marinela Mavrodin și Robert Urucu și-au deschis ușa noului apartament din Bragadiru, în exclusivitate pentru WOWnews. În emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, proaspăta mămică a povestit că locuința este în stadiu de început, cele trei camere, cele două băi, una a ei și alta a lui Robert, dar și bucătăria sau balcoanele sunt finisate și unele chiar dotate cu strictul necesar pentru moment, apoi le-a prezentat în

detaliu. Mari și Robert au arătat camera lor și a bebelușului, singura mobilată până acum.

Mari și Robert s-au mutat în casă nouă cu bebe

Odată cu venirea pe lume a micuțului Mathias, Mari și Robert au decis că e timpul pentru o schimbare majoră în viața lor și anume mutarea într-o nouă locuință. Aceștia ne-au primit în apartamentul lor și ne-au arătat cele mai mici detalii din noua lor casă.

"Casa noastră este nefinisată, dar primitoare. Suntem la început de drum și mai durează până o să o finisăm, pentru că avem foarte multe planuri perioada asta și cu botezul. Eu sufăr foarte mult de spațiu și de asta am zis că trebuie să ne luăm și un apartament, să ne mutăm împreună. La țară aveam destul de multe lucruri, plus că stăteau și părinții lui Robert. Am zis să fie un nou început cu bebe.", a declarat Mari.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: BREAKING NEWS! Ronaldo vrea să plece din Arabia Saudită! Clubul la care vrea să meargă. Uluitor pe ce „post” vrea să joace- stirileprotv.ro

De ce a născut Marinela înainte de termen?

Marinela a născut mai devreme decât trebuia, din cauza unei probleme de sarcină. Acest lucru a speriat-o, însă totul a decurs bine. În exclusivitate, ne-a povestit ce i s-a întâmplat și prin ce a trecut înainte să îl aducă pe lume pe Mathias.

"Am născut mai devreme, cam la 37 de săptămâni, pentru că am mers la un control de rutină, să îl monitorizăm pe bebe și doamna doctor a văzut că deja placenta îmbătrânise și eu nu mai aveam lichid în placentă. Atunci doamna doctor s-a și speriat și a zis astăzi intrăm în cezariană, eu nefiind pregătită cu absolut nimic, pentru că eu sunt persoana care fac lucrurile pe ultima sută de metri de fiecare dată. Am intrat a doua zi de dimineață în cezariană, eram foarte speriată și simțeam că bebe nu mai e atât de activ și m-am speriat rău de tot, eu oricum sunt o persoană foarte panicată. Înainte să intru în operație i-am zis lui Robert să nu cumva să plece din fața spitalului, să stea acolo până află vești de la doamna doctor.", a mărturisit Marinela Mavrodin, la WOWnews.

Citeste si: „Eu nu sunt genul care mă cert. Mie când ceva nu îmi convine mă întorc și am plecat. Ce să fac cu cearta?” Cătălin Scărlătescu a recunoscut despărțirea de Doina Teodoru!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 mai 2023. Ce sfânt important este celebrat în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Camilla Parker, dezgustată după ce a aflat că fostul ei sot, Andrew Parker Bowles, va participa la încoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!