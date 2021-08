Cum arată cei doi copii ai lui Mila Kunis și Ashton Kutcher. Vedeta a declarat că nu le face baie zilnic

Mila Kunis și Ashton Kutcher [Sursa foto: Profimedia] 17:12, aug 2, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Ashton Kutcher și Mila Kunis formează unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au căsătorit în anul 2015, iar împreună au doi copii: Wyatt, o fetiță de 7 ani și Dimitri, un băiețel în vârstă de 4 ani.

Cum arată cei doi copii ai lui Mila Kunis și Ashton Kutcher

Mila Kunis și Ashton Kutcher sunt căsătoriți de 6 ani, iar împreună sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de peste ocean. Cei doi au devenit părinții unei fetițe, Wyatt Isabelle Kutcher, pe 1 octombrie 2014, un copil foarte simpatic care a moștenit dulceața de la mama ei, iar pe 30 noiembrie 2016 a venit și cel de-al doilea copil, Dimitri Portwood Kutcher.

Deși sunt persoane cu o carieră în lumea filmului, cei doi au știut cum să-și împartă viața între cea profesională și cea personală. Sunt văzuți ca o familie fericită și modernă care nu exagerează în ceea ce privește creșterea copiilor, așa cum mulți părinți o fac în ziua de astăzi.

Cu ajutorul celor doi copii au învățat cum să facă sacrificii pentru a se bucura de timpul petrecut alături de micuți.

Pentru Mila Kunis și Ashton Kutcher cel mai mult contează ca cei doi copii să aprecieze ce au și să știe ce înseamnă generozitate.

„Să vă dau un exemplu: Îmi priveam fetiţa care încerca să se decidă dacă să împartă sau nu fursecul pe care-l avea şi după ce a făcut-o mi-am spus «Hmm, tocmai a învăţat să facă un sacrificiu». Chiar dacă nu vor avea calităţi extraordinare, măcar vor şti ce înseamnă sacrificiul şi generozitatea. Pentru mine, acestea sunt cele mai memorabile momente…”, a povestit Ashton Kutcher.

Mila Kunis și Ashton Kutcher nu-și spală copii zilnic

În cadrul unui interviu pentru Insider, Mila Kunis și Ashton Kutcher au povestit care este rutina lor de îngrijire personală, dar și care este modul în care îi îngrijesc pe cei mici.

Actrița a povestit că nu oferă o mare importanță igienei zilnice la copii, motivând faptul că din cauza necesitățiilor întâmpinate în copilărie, aceasta nu a beneficiat de un duș în fiecare zi. Mila Kunis a recunoscut că nu-și spală copiii în fiecare zi decât dacă este necesar.

„Nu aveam apă fierbinte, așa că oricum nu am făcut mult duș. La rândul meu, când am ajuns să am copii, nu i-am spălat în fiecare zi. Nu am fost niciodată părintele care să-şi spele nou-născuţii”, a mărturisit actrița.

La fel ca Mila Kunis, și Ashton Kutcher este de aceeși părere: „Acum, uite cum e: dacă vedeți murdăria pe ei, spălați-i. Altfel, nu are rost”, a adăugat actorul.

Așa cum era de așteptat, nici cei doi părinți nu fac duș în fiecare zi, ci sunt spălate doar zonele esențiale.

„Nu folosesc zilnic săpun pentru a-mi curăța pielea. Dar spăl doar locurile esențiale”, a spus Mila Kunis.

Spusele actriței au fost completate de Ashton Kutcher, specificând care sunt zonele spălate în fiecare zi. „Îmi dau cu apă pe față după un antrenament doar pentru a îndepărta sărurile, dar atât”.