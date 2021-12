Cum arăta Dan Negru la primul Revelion. Fotografia a fost făcută de regretatul Gil Dobrică

In articol:

Dan Negru este un prezentator TV român, celebru pentru succesul în televiziune și pentru longevitatea audiențelor pe care le-a înregistrat de-a lungul carierei sale. Acesta este de loc din Timișoara, iar printre cele mai populare emisiuni moderate de el se numără și: „Next Star”, „Te pui cu blondele”, „Plasa de stele”, „Ghicește vârsta”, dar

și seria de Revelioane începută în anul 1999 și continuată până în prezent.

Cum arăta Dan Negru la primul Revelion pe care l-a prezentat

Dan Negru este supranumit „Regele Audiențelor” datorită numărului mare de oameni pe care îi strânge cu fiecare proiect pe care îl prezintă. Acesta a început timid și stângaci, pe când camerele de filmat nu aveau rezoluții prea grozave. Acum ceva vreme, prezentatorul TV și-a amintit de primul Revelion pe care l-a moderat și de prima fotografie, pe care i-a făcut-o chiar regretatul Gil Dobrică. Dan Negru a ținut să împărtășească și cu fanii de pe Instagram acest moment.

Iată ce a zis „Regele Audiențelor” în dreptul fotografiei realizate la trecerea dintre ani (1998-1999): „Asta e o fotografie de la primul meu Revelion. Era live și pe la 4 dimineața mi-am dat seama ca n-am nicio amintire-foto si l-am rugat pe Gil Dobrică sa-mi facă o poză. Telefoanele n-aveau camere foto și aveam un aparat cu film cu care puteai să faci un număr limitat de fotografii. Gil mi-a luat aparatul foto și a intrat pe scenă cu pasul lui de uriaș. S-a așezat liniștit în fața camerelor TV, acoperindu-le spre disperarea celor din regie și a început sa facă poze. Vreun minut la televizor în direct s-a văzut doar spatele lui Gil 😂 <Las' bătrâne, să ai și tu o amintire de aici> mi-a spus. De la Revelionul pe care-l prezint mâine a 21-a oară am 1264 de fotografii. Dar încă o am pe aia făcută de Gil Dobrică.”, au fost cuvintele acestuia.

Dan Negru fotografiat de Gil Dobrică la primul Revelion pe care l-a prezentat [Sursa foto: instagram.com/negru_dan]

De peste 20 de ani, românii petrec Revelionul cu Dan Negru

Dan Negru este lider de audiență în fiecare an în noaptea de Revelion și nu numai. Acesta le vine în ajutor persoanelor care aleg să petreacă trecerea dintre ani acasă, oferindu-le de la an la an și mai multă distracție însoțită de suspans. Recent, acesta a anunțat că va filma și Revelionul anului 2022, dar și că de câțiva ani se gândește să renunțe la proiect. Iată cuvintele sale pentru cancan.ro: „Motorul care m-a convins anul ăsta: am vrut să îi țin neapărat ziua de naștere lui Gheorghe Zamfir, împlinește 80 de ani și am vrut să fac un moment special în Revelionul acesta… E al 22-lea an în care fac Revelioane (…) al 23-lea chiar (…) Primul a fost 1998-1999! (…) De vreo trei ani de zile am vrut să pun frână Revelioanelor, am zis: <Bă, nu mai fac!> (…) După 23 de ani te mai plictisești uneori!”.

