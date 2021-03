Cum arăta Daniela Iliescu înainte să devină iubita lui Culiță Sterp? Imagini WOW din trecutul ei

In articol:

Daniela Iliescu este tânăra care i-a pus lacăt la inimă lui Culiță Sterp și mai multe decât atât este cea care îi va dărui și un copil artistului.

Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de cel pe care urmează să-l facă tătic. Frumoasa blondină îl așteaptă acum pe partenerul ei de viață să se întoarcă din competița fenomen de pe Kanal D, Survivor România, unde luptă pentru premiul cel mare. Deși îi este greu fără să îl aibă aproape, aceasta nu a vrut să stea în calea dorinței lui de a-și depăși limitele în cea mai grea competiție din Europa.

Acum stă mai multe pe acasă și așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va ține băiețelul în brațe. Puțină lume știe, însă, cum era Daniea Iliescu înainte de a deveni iubita lui Culiță Sterp. Aceasta adora să călătorească și chiar a studiat și peste graniță, în America.

Daniela Iliescu este foarte diferită față de fostele partenere ale artistului. Aceasta a fost și este o femeie cu capul pe umeri, o personalitate puternică care dă dovadă de multă integritate și are un respect deosebit față tatăl băiețelului ei.

Daniela Iliescu, o împătimită a excursiilor. Aceasta a studiat și în America

Ca orice tânără dornică de cunoaștere și curioasă, Daniela Iliescu a vrut să călătorească cât mai mult, să vadă cu ochii ei diverse destinații și locuri. Aceasta a reușit să obțină un internship pentru studii în America, unde nu doar că a reușit să-și cultive cunoștințele, dar a ajuns pe meleaguri unde mulți români pot doar să viseze și a profitat din plin de perioada petrecută în Statele Unite ale Americii, s-a plimbat foarte

mult, și-a făcut mulți prieteni, iar acum a rămas cu amintiri de neuitat.

De asemenea, Daniela Iliescu a luat la pas și meleagurile românești, iar pasiunea ei pentru călătorii a adus-o față-n față cu dragostea vieții ei, Culiță Sterp, pe care îl cunoștea din liceu, însă lucrurile au evoluat între ei după o reîntâlnire total întâmplătoare la munte.

„Prima dată cred că ne-am întâlnit undeva la munte, întâmplător. Tot ce m-a atras de data asta e că el tot venea să ne întâlnim.

Eu nu am mai ezitat să ne întâlnim, eram liberi amândoi. La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săpătmănână în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, a declarat Daniela Iliescu în urmă cu ceva vreme, la Teo Show.

Daniela Iliescu, înainte să devină partenera de viață a lui Culiță Sterp

Nu este niciun secret faptul că actuala parteneră de viață a lui Culiță Sterp este o blondină superbă, care se vede că are foarte mare grijă de felul în care arată, se îmbracă sau se poartă. Și așa a fost dintotdeauna!

Nu este vreo diferență colosală în modul în care aceasta arată în prezent sau acum 4 ani, ci este la fel de frumoasă, rafinată și extrem atentă la imaginea pe care o afișează. Cu un styling impecabil și mereu în tendințe, Daniela Iliescu putea cu ușurință să atragă atenția domnilor oriunde mergea, dar și să stârnească reacții din partea doamnelor și domnișoarelor. Chiar și gravidă, blondina le dă clasă multor femei, fiind mereu la modă.

