”A fost operată de urgență, a avut o intervenție chirurgicală pe plan estetic. Era o problemă... Nu din punctul meu de vedere, eu nu observasem nimic, dar ea, în capul ei, și-a dorit să fie perfect. (...) Medicul a decis că este cazul să facă asta”, ne-a dezvăluit Armin Nicoară, în exclusivitate.

Armin Nicoară și Claudia Puican au deciz, zilele trecute să plece din Timișoara pentru a se relaxa câteva zile pe litoralul românesc. Decizia celor doi artiști vine după ce, timp de aproape o lună, Claudia Puican a fost ”cuminte” așteptând să se recupereze după operația pe care a suferit-o, cea în care medicii au decis că unul dintre implanturile cu silicon pe care îl avea trebuia schimbat. Acum însă, după ce perioada de convalescență s-a încheiat, Claudia Puican și Armin Nicoară, pe litoral, s-au simțit perfect. ”Mă bucur că frumoasa mea Claudia se simte perfect și că nu mai are probleme”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară, de la plajă. Iar din fotografiile pe care și le-au făcut cei doi, se paote observa că, acum, bustul cântăreței Claudia Puican este în perfectă ordine.

”Ne bucurăm de soare, de relaxare pe plajă și, alături de Georgiana Lobonț, am filmat și un videoclip. Am îmbinat utilul cu plăcutul, mai ales că următoarea melodie pe care o voi lansa este alături de Claudia Puican și Georgiana Lobonț”, ne-a mai explicat Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican se iubesc de doi ani și vorbesc de căsătorie

”Claudia este iubita mea de ceva timp”, a spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară. De altfel, datorită muzicii a cunoscut-o și pe Claudia Puican, actuala lui iubită. ”Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, povestește Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară. Iar saxofonistul ne-a povestit cum a reușit să pună mâna pe ea.

”I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume. Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia... Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.

Armin Nicoară și Claudia Puican, căsătorie în Turcia

Iubita lui Armin Nicoară, Claudia Puican, operată de urgență! ”Da, este adevărat că am discutat despre acest subiect, despre căsătorie. Eu însă sunt mai năzdrăvan, mai copil, și în relația noastră sunt mai copil, și nu aș vrea să fac acest pas prea curând”, a spus, Armin Nicoară sub privirile îngăduitoare ale Claudiei Puican. Cu toate acestea, a mai precizat cântărețul, căsătoria lui va avea loc totuși curând. ”Tata tot mă bate la cap să facem nunta în Antalya, cu turci, cu petrecere mai turcească. Vrea să fie ceva mai special, să fie distracția mai mare. Ne va fi greu să o facem într-un weekend, că avem foarte multe evenimente, dar o vom facem în timpul săptămânii”, ne-a mai spus Armin Nicoară.