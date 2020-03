Morgana are cu ce! Din câte ne-am dat seama din postările publicate de focoasa brunetă, are tot dreptul să se afișeze în ținute sumare, căci corpul ei pare să fie lipsit de defecte!

Citeste si: Morgana, mai sexy ca niciodată! A pozat pe plaja de la Corbu în ținute sumare

Citeste si: O româncă îl are pe Barack Obama drept fotograf personal! La propriu! Cine este puștoaica favorită a președinților americani

La cei 40 de ani ai săi, Morgana este, încă, capabilă să tulbure simțurile cu fotografiile în care se afișează în șinute sumare. Iar de curând, câteva fotografii cu ea au făcut senzație, cu atât mai mult cu cât a pozat cu bustul la vedere, în ciuda faptului că Morgana nu și-a făcut niciodată implanturi mamare.

Iar din fotografiile postate de vedetă pe contul ei de socializare, Morgana afișează un corp de adolescentă și un bust de invidiat, cu atât mai mult cu cât este 100% natural. De altfel, de-a lungul ultimilor ani, morgana a pzoat adeseori în ținute extrem de sumare, mândră de corpul ei. De altfel, Morgana recunoaște că s-a gândit să își facă implanturi mamare, dar că va mai aștepta până la acel moment. ”Cât timp sunt mulțumită, voi merge pe natural când vine vorba de bust. Dacă se vor schimba lucrurile, mă voi gândi și la implanturi”, ne-a spus Morgana.

Morgana a trecut printr-o dramă cumplită

Morgana, pe numele real Alina Cristina Coman, a devenit cunoscută în industria muzicală românească cu hit-ul "Hai liberare" și a cântat alături de alți maneliști celebri precum Sorinel Puștiu, Elis Armeanca și alții. Morgana, manelista sexy și mereu cu zâmbetul pe buze a trăit în urmă cu ceva timp o adevărată dramă, care a marcat-o pentru toată viața. Când se gândea că are toată lumea la picioare și că nimic nu îi lipsește și mai ales atunci când credea că totul este bine și că și-a găsit sufletul pereche, Morganei i s-au schimbat ideile și concepțiile de viață. A rămas însărcinată, însă a pierdut sarcina și, mai mult decât atât, a aflat că partenerul ei de viață de la momentul respectiv trăiește în paralel cu o altă femeie, de mai bine de 10 ani.

”Toţi bărbaţii din viaţa mea mă mint. Eu sunt predestinată acelor bărbaţi care mint şi au familii acasă. Am rămas însărcinată şi în ziua în care am aflat de copil, am aflat că iubitul meu avea o altă relaţie de 10 ani. Am pierdut sarcina şi noaptea încă visez copilul. Mi-am dorit foarte mult să am copii”, a spus Morgana, în urmă cu ceva timp, la TV.