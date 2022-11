Cum arată fiica lui Virgil Ianțu. Jasmine este o domnișoară de o frumusețe răpitoare

In articol:

Virgil Ianțu este fericitul tată a unei domnișoare de o frumusețe și inteligență incredibile. Jasmine este comoara părinților ei, o fată în vârstă de 17 ani, pasionată de modă și muzică. Cea din urmă pasiune este moștenită de la tatăl său, care a fost cântăreț în tinerețea lui.

Cum arată fiica lui Virgil Ianțu

Vezi cum arată fiica lui Virgil Ianțu.

Virgil Ianțu este un om de succes, din prisma carierei sale, dar și a vieții de familie. Bărbatul a început, în urmă cu 20 de ani, o poveste de dragoste cu femeia care i-a dăruit singura fiică. Astăzi, portretul familiei prezentatorului TV arată trei membri fericiți și mândri de realizările pe care le-au obținut.

Jasmine Ianțu este o adolescentă care a împlinit, în urmă cu cinci luni, frumoasa vârstă de 17 ani. Fata îi seamănă leit tatălui său, de la care a moștenit și talentul muzical, dar și dexteritatea cu care mânuiește experiențele vârstei. Jasmine are o privire caldă, un păr blond un pic mai lung de umeri, o siluetă precum a mamei sale și un chip de o frumusețe răpitoare.

Virgil Ianțu are o fiică în vârstă de 17 ani [Sursa foto: https://www.instagram.com/jasmine.iantu/]

Conturile de socializare ale lui Jasmine sunt asaltate de mii de fete care o apreciază, o urmăresc și îi transmit cele mai bune gânduri. Pe contul de Instagram, Jasmine Ianțu are peste 13.000 de urmăritori și urmăritoare, iar din cele 38 de postări de pe pagina sa, vă puteți da seama că fata este apreciată și văzută ca un model de mii de persoane.

Cât despre relația pe care Jasmine o are cu tatăl său, fiica lui Virgil Ianțu este mândria părinților ei și aceasta este foarte apropiată de cei doi. Fata nu are apariții în mediul public, ci doar pe conturile proprii de socializare, însă, ori de câte ori are ocazia, Virgil Ianțu vorbește despre bucuriile pe care i le aduce fiica lui. De pildă, în ziua în care a împlinit 17 ani, prezentatorul TV a publicat un mesaj extrem de emoționant.

Jasmine Ianțu este mândria părinților ei [Sursa foto: https://www.instagram.com/jasmine.iantu/]

„La mulți ani, Jasmina și îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-o arăți nouă și celor din jur. Nu știu când au trecut 17 ani, dar voiam să îți spun că ești un copil minunat, cu un suflet bun și cald, ești deșteaptă și plină de viață și din fericire ai și mult umor. Pentru noi ești copilul perfect. La mulți ani și îți doresc să ajungi o bătrânică fericită! #love #family #tatadefata”, a postat Virgil Ianțu pe Facebook.

Virgil și Roxana nu sunt căsătoriți

Virgil Ianțu și Roxana Alexandru sunt unul dintre cuplurile longevive din showbiz-ul românesc. Nu toți cunosc acest detaliu, însă cei doi, deși sunt împreună de 20 ani, nu sunt căsătoriți prin acte și religios.

Familia lui Virgil Ianțu [Sursa foto: Facebook Virgil Iantu]

Acest lucru nu a fost niciodată un impediment pentru cei doi, drept dovadă venirea pe lume a lui Jasmine și fericirea amândurora. În urmă cu ceva timp, bărbatul a dezvăluit motivul pentru care el și iubita sa nu sunt căsătoriți, chiar dacă sunt logodiți de peste 15 ani. Cauza pentru care cei doi nu sunt căsătoriți religios este lipsa certificatului de căsătorie, punct în care cei doi au recunoscut că iubirea lor nu este condiționată de un act.

Virgil și Roxana s-au cunoscut acum 20 de ani și s-au plăcut din prima clipă. Amândoi lucrau în televiziune, el tocmai ce își făcea ascensiunea în acest domeniu, iar ea făcea parte din producția emisiunii în care Virgil urma să fie prezentator.

