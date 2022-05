Cum arată fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf. Luca Reghecampf este într-o relație cu o fostă gimnastă

In articol:

Luca este fiul lui laurențiu Reghecampf din prima căsătorie, cu Mariana Pfeiffer. Luca a împlinit de curând 21 de ani și are o relatie cu Asiana Peng, o fostă gimnastă, cunoscută de public de la participarea sa la Survivor, în sezonul 1.

Cum arată și ce vârstă are Luca Reghecampf

Luca, fiul lui Laurențiu Reghecampf din prima căsătorie, a împlinit pe 15 martie anul acesta 21 de ani. Luca este un adolescent model, fiind împlinit și realizat atât pe plan academic, cât și pe plan profesional. Luca studiază la o prestigioasă universitate din străinatate și are o relație serioasă cu Asiana Peng.

Iubita lui Luca este cunoscută de la participarea sa la Survivor România, în sezonul 1 al show-ului. Cu tatăl chinez și mama româncă, Asiana s-a numărat printre gimnastele care au făcut parte din lotul olimpic, lăundându-se cu 50 de medalii de la mai multe competiții de gimnastică.

Chiar dacă la momentul actual Luca locuiește în Germania, alături de mama sa, iar cei doi au o relatie la distanță, asta nu afectează iubirea pe care și-o poartă reciproc.

Luca a făcut oficială relația și a prezentat-o pe Asiana mamei sale, cu care tânăra se înțelege foarte bine.

Laurențiu Reghecampf a povestit despre cum a ales Luca să se mute de la mama sa și să locuiască cu el

În urmă cu ceva timp, atunci când a fost invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a povestit cum a ajuns fiul său cel mare, Luca, să locuiască definitiv cu el.

Până în urmă cu câțiva ani, tânărul a locuit în Germania cu mama lui, Mariana Pfeiffer.

„Luca și-a terminat liceul în Emirate, iar acum este la facultate în România. A început prima parte în America, dar din cauza pandemiei nu am putut să-l trimitem și am decis să-l mutăm la București, pentru că este mult mai ușor pentru el. (…) Luca avea 15 ani când a venit la mine, în vacanță, în Abu Dhabi. A zis că nu mai pleacă. Cum adică nu mai pleci?! Eu cu Luca nu am vorbit câțiva ani buni, pentru că era tot în presiunea aia… Îl certa Mariana mereu când venea la noi. Dacă stai și te uiți acum, el de fiecare când venea la noi făcea poze cu fetele Anei, cu Bebe, cu Ana. Anamaria mai declara uneori că e mama lui, adică sunt lucruri care o dureau pe Mariana și își vărsa nervii pe Luca.

Am sunat-o pe Mariana și i-am zis că Luca nu mai vrea să vină în Germania, dar ce mă fac eu, că el nu vorbea în engleză și nu-i găseam școală germană. A zis că vine la judecătorie, merge în proces și el zice că vrea să stea cu taică-su ”, a povestit Laurențiu Reghecampf.

