Cine este și cum arată fiul lui Marcel Ciolacu, noul primi ministru al României? Andrei Filip Ciolacu își face părinții foarte mândri.

Cine este fiul lui Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu și soția sa, Roxana Ciolacu sunt căsătoriți de peste doua decenii.

Din rodul iubirii lor a rezultat un băiat pe nume Andrei Filip, care acum are vârsta de 21 de ani.

Tânărul are toate motivele să își facă părinții mândri, astfel că studiază la una dintre cele mai grele facultăți, și anume la Facultatea de Medicină din cadrul Univresității Ovidius din Constanța, unde a intrat cu media 8,56.

Andrei Filip Ciolacu este absolventul Colegiului Național B.P. Hasdeu din Buzău, același pe care l-a absolvit și mama lui, Roxana Ciolacu.

Fiul viitorului prim-ministru al României a ales să urmeze facultatea în Constanța cu un scop anume, acela de a-și asigura libertatea. Marcel Ciolacu a dezvăluit că motivul pentru care Andrei Filip a evitat Bucureștiul a fost acela că simțea că acolo ar fi fost supus unui control mai strict din partea tatălui său.

Prin alegerea de a studia la o universitate din Constanța, Andrei Filip a căutat să fie independent și să se simtă mai liber în deciziile și acțiunile sale.

Cum arată fiul lui Marcel Ciolacu. Vezi unde studiază Andrei Filip Ciolacu [Sursa foto: Facebook]

Andrei Filip, mândria părinților săi

Andrei Filip este mândria părinților săi. Tânărul a muncit din greu pentru a fi admis la Facultatea de Medicină, iar viitorul prim-ministru al României are toate motivele să fie fericit și împlinit.

În momentul în care Andrei Filip a început facultatea, tatăl său i-a transmis un mesaj emoționant prin care îi mărturisea că toată truda sa a dat roade și este convins că va deveni un medic bun.

”Toată munca, nopțile nedormite și emoțiile ultimelor săptămâni și-au arătat azi roadele: Filip a intrat la Medicina.

Sunt tare mândru de tine, fiule! Sunt convins că o să ajungi un medic bun, pentru că medicina înseamnă în primul rând a iubi oamenii. Iar tu ai o inimă mare”, a fost mesajul lui Marcel Ciolacu pentru Filip.

Cu toate acestea, politicianul are un singur regret, și anume acela că are un singur copil. Acum că băietul său este pe drumul lui, Marcel Ciolacu și-a dat seama că ar fi trebuit să mai facă un copil care să îi aline singurătatea atunci când Andrei Filip nu este acasă.

„Am un regret, cred că faptul că am făcut un singur copil. Povesteam unor prieteni, aveam momente când era mai mic fiul meu, aveam teama și să traverseze strada. Cred că am greșit foarte mult și eu și soția că am făcut un singur copil”, a povestit Marcel Ciolacu, în cadrul unui interviu televizat.

Surse: ziuaconstanta.ro, jurnaluldebuzau.ro