Cum arată Gina Pistol la două săptămâni după ce a născut! Le-a împărtășit fanilor secretul ei: „Face minuni” FOTO

Gina Pistol este una dintre cele mai fresh mămici din showbiz-ul românesc. Vedeta a născut în urmă cu două săptămâni o fetiță perfect sănătoasă, iar blondina și iubitul ei, Smiley, sunt în culmea fericirii. Pe rețelele de socializare, celebra prezentatoare tv nu a fost la fel de activă ca înainte, fiind mereu ocupată cu îngrijirea fetiței.

În urmă cu puțin timp, Gina Pistol le-a arătat pentru prima dată urmăritorilor ei cum arată după ce a trecut printr-o naștere.

Iubita lui Smiley s-a filmat în oglindă, în timp ce le prezenta fanilor săi secretul pentru a ajunge din nou la formele de odinioară. Gina Pistol a mărturisit că poartă în fiecare zi lenjerie modelatoare și rezultatele n-au întârziat să apară. Vedeta a ajuns să poarte din nou măsura S, într-un timp record.

„Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am treut de la măsura M la S (ziua port și colanții compresivi postpartum)”, le-a dezvăluit Gina Pistol fanilor ei, la secțiunea de stories de pe Instagram.

Cum arată Gina Pistol după ce a devenit mămică [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol, despre viața de mămică: „Nu este deloc ușor”

Gina Pistol a povestit că viața de mămică nu este una ușoară, ci este destul de obositoare. În ciuda tuturor nopților nedormite, blondina a mărturisit că este o experiență minunată și îl are alături de ea pe Smiley, care este un sprijin mai bun decât s-ar fi așteptat.

„Nu e deloc ușor, mai ales la început. Adică tot ce citești în cele nouă luni de sarcină, tot ce ți se spune de către moașă, de către pediatru…uiți. În momentul în care pășești în casă, uiți tot. Suntem bine. Și zic eu că facem o treabă bună. Oricum mare ajutor am din partea lui Andrei, se descurcă foarte bine, incredibil de bine. (Josephine, n.r.) zâmbește în somn. Mititică, drăguță. E minunat sentimentul ăsta pe care îl ai când ești mamă. Uiți de tot greul”, a spus Gina Pistol. Citește mai multe AICI.