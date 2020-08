In articol:

Ilinca Vandici a trăit prima ei emisiune de anvergură, „Magic Taxi“, la cote înalte. La momentul respectiv, în 2007, Ilinca Vandici a și renunțat la vacanță pentru proiectul propus de Kanal D. Așa cum aceasta afirma, vedeta nu a regretat deloc alegerea făcută: „Nu-mi pare rău că o să-mi petrec vara în Bucureşti. Vacanţă pot avea şi la 40-50 de ani. Acum sunt tânără, consider că e momentul să muncesc şi mai ales nu vreau să dau cu piciorul unui proiect pentru a pleca în concediu“.

Cum arăta Ilinca Vandici în urmă cu 13 ani

Vedeta de la Kanal D şi-a luat în serios rolul de prezentatoare a unui reality-show cu miză caritabilă şi s-a pregătit temeinic pentru această provocare. A primit o mână de ajutor de la prietena şi colega sa, Gabriela Cristea, specializată deja în emisiuni de acest gen.

„Unele sfaturi au venit chiar din partea ei fără ca eu să i le solicit. Când a aflat că eu voi prezenta acest reality-show, s-a bucurat foarte tare şi a început să-mi povestească diverse lucruri despre care m-a asigurat că mă vor ajuta. Dacă sunt secrete, nu le pot dezvălui, le păstrez pentru mine. Chiar mi-a dat câteva sugestii care cu siguranţă îmi vor fi de folos. Gabi este de acum un etalon“, spune Ilinca.

Weekendurile au fost singurele ocazii în care prezentatoarea de la „Magic Taxi“ va putea să-şi organizeze timpul după bunul plac: „În cele două zile libere voi citi, voi merge la film, la plimbare prin parc sau voi pleca la mare. Niciodată nu-mi stabilesc un program cu mult timp înainte“.

Ilinca Vandici s-a apucat de psihologie

Ilinca Vandici a aprofundat în momenul în care era prezentatoarea reality show-ului "Magic Taxi" de la Kanal D o pasiune mai veche a ei - psihologia.

"De cand am aflat ca voi prezenta Magic Taxi, am inceput sa citesc diferite carti de psihologie, pentru ca trebuie sa ii inteleg pe concurenti, trebuie sa le inteleg reactiile, comportamentul, starile in diferite ipostaze", a spus Ilinca. "Voi avea de-a face cu 16 caractere diferite si trebuie sa fiu pregatita pentru orice situatie, mai ales ca show-ul este difuzat live".