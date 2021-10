Cum arăta Inna la 20 de ani? Prima apariție tv a artistei internaționale, în emisiunea lui Teo Trandafir

In articol:

Inna este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Ea a debutat în domeniul muzical în anul 2008, iar de atunci piesele ae au devenit hit după hit. În vârstă de 34 de ani, Inna este o femeie împlinită și o artistă internațională. Piesele ei au făcut furori în tări precum Turcia, Mexic, Grecia, Bulgaria și Polonia.

Inna este deja obișnuită cu aparițiile televizate, având în vederă că a fost de multe ori invitată în emisiuni de renume. Cu toate acestea, nu multe persoane știu care a fost prima apariție tv a cântăreței. În urmă cu 14 ani de zile, Inna și-a făcut pentru prima dată apariția în emisiunea prezentată de Teo Trandafir la vremea respectivă.

Prima apariție tv a Innei [Sursa foto: Captura Video]

Cu părul tuns până la umeri și toată un zâmbet, Inna vorbea despre începutul carierei sale de cântăreață. La vremea respectivă, nimeni nu știa ce viitor strălucit urma să aibă tânăra născută în Mangalia, care este pasionată de muzică. La vremea respectivă, Inna se prezenta cu numele de scenă „Alessandra”.

„Am început să cânt de la 7 ani. Am făcut o perioadă de timp muzică. M-am lăsat o perioadă de timp pentru că așa am convenit și acum am revenit. De muzică nu te lași toată viața”, spunea Inna, în emisiunea lui Teo Trandafir.

Inna, despre relația cu rapperul Deliric: „Fiecare cuplu e diferit”

Inna și Deliric formează un cuplu de mai bine de un an de zile.

Cei doi par să fie foarte apropiați și stau departe de orice fel de scandaluri. Într-un interviu, Inna a dezvăluit care sunt „secretele” relației lor solide.

„Nu există o rețetă și mă feresc de sfaturi, soluții, cum se face.

Fiecare persoană e diferită, fiecare cuplu e diferit, așa că tot ce pot să spun e că sunt câteva ingrediente de bază: încredere, respect, iubire, susținere, răbdare", a declarat Inna, pentru Viva.ro.