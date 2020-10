Cum arată iubita misterioasă a lui Cătălin Botezatu: ”Ea este femeia care m-a iubit cel mai tare”

Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați creatori de modă din România. Juratul de la emisiunea ”Bravo, ai stil!” ştie să îşi ţină viaţa personală secretă. Recent, vedeta a mărturisit în cadrul unei emisiunii de televizune că iubește o roșcată. Cătălin Botezatul a recunoscut că este o relație la distanță. “E o relație la distanță care se consumă, altă dată se stinge focul. Vorbim și la telefon. Este foarte tânără și este roșcată”, a declarat Cătălin Botezatu.

Dana Opsitaru[Sursa foto: Impact.ro]

De asemenea, Dana Opsitaru este femeia pe care a iubit-o vedeta cel mai mult, este marea lui iubire. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere. Cătălin Botezatul când a văzut-o pe frumoasa roșcată s-a îndrăgostit nebunește și nu a mai ținut cont de faptul că este căsătorită și are și un copil. ”Dana Opsitaru, era tot model, era puțin mai mare decât mine.O femeie cu superbă cu care am rămas 7 ani și pentru care probabil mi-aș fi dat și viața. Nu am rămas împreună pentru că era puțin căsătorită, apoi a divorțat”, a spus vedeta.

Cătălin Botezatu a trăit cea mai frumoasă perioadă

Cătălin Botezatul a declarat că Dana Opsitaru a fost femeia care l-a iubit cel mai mult, care l-a făcut să se simtă iubit. ”Acum ne vedem tot timpul, între noi doi a rămas o prietenie extrem de bine cimentată. Dacă am ceva, un of pe suflet, pe ea o sun. Ea mă înțelege cu adevărat. Perioada alături de ea a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Ea este cea care m-a făcut să mă simt bărbat. M-a cizelat și am învățat foarte multe alături de ea”, a spus designerul.

