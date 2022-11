In articol:

Cum arată Ivana Knoll, cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială. Vezi cum a sfidat modelul legile din Qatar.

Cum arată Ivana Knoll, cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial 2022

Ivana Knoll este cel mai sexy suporter de la Campionatul Mondial de anul acesta. Frumoasa brunetă este cunoscută din timpul Cupei Mondiale din 2018.

Aceasta a renunțat din nou la haine pentru a-și susține echipa în 2022 și a pozat în costume de baie cu modelul drapelului Croației, apoi a zburat în Qatar pentru a-și susține echipa preferată direct din tribune.

La cei 30 de ani, Ivana Knoll a făcut furori cu pozele sexy de pe stadion din timpul meciului. De asemenea, ținuta sa indecentă pentru Qatar a atras critici destul de serioase la adresa ei.

Cum arată Ivana Knoll, cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială [Sursa foto: Profimedia]

Ivana Knoll riscă sancțiuni pentru ținutele sale sexy

După ce a postat fotografii foarte îndrăznețe din timpul meciului Croația- Canada, fosta Miss a fost luată la țintă pe rețelele sociale.

Qatarezii s-au arătat nemulțumiți de modul în care croata a ales să se îmbrace, încălcând astfel toate regulile morale din țara care găzduiește Campionatul Mondial anul acesta.

Din cauza vestimentației sale indecente, Ivana Knoll riscă sancțiuni destul de dure, de la interzicerea accesului în spațiile publice, la o amendă de 3.000 de euro sau chiar câteva zile de închisoare.

Ivana Knoll a atras nenumărate critici din partea celor din Qatar, catalogând apariția sa ca fiind o lipsă de respect și o sfidare pentru regulile și religia lor. Cu toate acestea, focoasa brunetă de la Mondiale se bucură de popularitate pe rețelele de socializare.

Ivana Knoll, susținătoarea Croației la Campionatul Mondial 2022

Croația se numără și ea printre țările care se bucură de susținere din partea unor femei superbe în timpul Cupei Mondiale. Însă, Ivana Knoll nu este singura femeie frumoasă care atrage atenția la Mondiale.

Danemarca se bucură și ea de susținerea unei femei superbe. Una dintre cele mai înfocate fane este Katrina Maria, care s-a născut în Insulele Feroe. Tânăra s-a mutat în 2014 în Danemarca și de atunci ține cu Eriksen & CO.

Potrivit The Sun, Katrina Maria a fost numită pe rețelele sociale, ”cea mai sexy fană a Danemarcei” și se bucură de 100.000 de urmăritori, datorită pozelor sale incendiare.

„Am mulți prieteni care merg la meciuri și am început să le urmărim împreună. Am o familie de suporteri ai lui Manchester United. Iubesc atmosfera aceasta. În 2013, când United a câștigat ultimul titlu, a fost un moment de neuitat. Am avut o seară grozavă alături de prietenii mei”, a declarat Katrina Maria, în urmă cu ceva timp.

