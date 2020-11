Cum arată locuința din Monaco a Mihaelei Rădulescu

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai controversate vedete din showbiz-ul românesc. La cei 50 de ani împliniți, frumoasa brunetă arată mai bine ca niciodată. Mihaela Rădulescu formează un cuplu de cinci ani cu austriacul Felix.

Diva de la Monaco nu s-a sfiit niciodată în a-și ascunde sexualitatea sau pasiunea pentru tot ce este frumos, ba mai mult decât atât, frumoasa brunetă și-a exprimat senzualitatea și sexualitatea în toate colțurile casei sale de la Monaco.

Frumoasa brunetă nu se simte deloc rușinată de felul în care și-a decorat casa

Mihaela Rădulescu deține mai multe obiecte rușinoase în locuința sa. Fie că vorbim despre un covor scandalos, cu sâni și păr pubian, un scaun apetisant, în formă de trup gol de femeie, o femeie cu portjartier lângă prăjitorul de pâine sau o terasă plină de statui nud, conform impact.ro

Locuința din Monaco[Sursa foto: Impact.ro]

Mihaela Rădulescu a declarat că în cinci ani de relație a avut o singură vacanță alături de partenerul ei, Felix Baumgartner. Diva de la Monaco a fost cea care a fost cu ideea unei vacanțe, aceasta a susținut că Felix nu înțelege conceptul de vacanță. Ulterior, Mihaela Rădulescu și-a dat seama de ce.

”Omul e toată ziua plecat, el trăiește foarte rar acasă. Viața lui e întotdeauna undeva pe planetă, unde are show-uri aviatice, unde are de sărit cu parașuta, cu parapanta etc. Și atunci, lui nu-i mai vine să plece și în vacanță, după ce ești plecat de șapte ori, de opt ori pe an, pe toate continentele, cu munca. Am înțeles, într-un final, că nu mai are nevoie de vacanță, că mai vrea să stea și pe-acasă”, a declarat Mihaela Rădulescu.