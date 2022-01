Cum arată mama Nicoletei Luciu? Fanii au remarcat imediat asemănarea dintre vedetă și cea care i-a dat viață

In articol:

Nicoleta Luciu este foarte discretă când vine vorba despre viața sa personală, motiv pentru care, de-a lungul timpului, vedeta nu s-a postat prea des alături de familia ei. Ei bine, însă, recent, cu ocazia zilei de naștere a celei care i-a dat viață, bruneta a postat o fotografie de colecție cu mama sa, chiar pe

Reacția internauților, după ce au văzut fotografia cu mama Nicoletei Luciu

Instagram, acolo unde vedeta i-a făcut o urare de zile mari mamei sale. Ei bine, internauții au reacționat imediat, așa că postarea a strâns rapid mii de like-uri, dar și comentarii.

Pe Nicoleta și Iuliana Luciu le cunoaște o țară întreagă ca fiind cele mai frumoase femei din România, însă, cu toate acestea, puțini dintre fanii celor două știu, de fapt, cum arată mama vedetelor. Așadar, cu ocazia zilei de naștere a celei care i-a dat viață, actrița telenovelelor românești a postat o imagine pe Instagram cu mama ei, acolo unde i-a urat femeii un călduros ”La mulți ani”.

De asemenea, fanii de pe rețeaua de socializare au remarcat imediat asemănarea dintre Nicoleta Luciu și mama sa, iar din acest motiv, urmăritorii de pe Instagram au ținut să-și

spună părerea în comentarii.

„Nicoleta semeni foarte mult cu mama ta”, „O mamă superbă ca și fetele ei”, „O mămică frumoasă la fel ca fetele”, au fost doar câteva dintre comenatriile pe care internauții le-au lăsat la postarea Nicoletei Luciu de pe Instagram.

Mama Nicoletei Luciu [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Nicoleta Luciu nu mai apare la TV

Nicoleta Luciu s-a făcut remarcată de-a lungul timpului prin prisma aparițiilor sale TV, aceasta primind rolul personajului principal în mai multe dintre telenovelele românești care au intrat în sufletele telespectatorilor. Cu toate acestea, în ultima vreme, vedeta nu a mai apărut atât de des la televizor, motiv pentru care fanii s-au întrebat de ce actrița nu mai apare pe micile ecrane.

Așadar, în urmă cu ceva timp, Nicoleta Luciu a lămurit politcos curiozitatea fanilor ei, așa că în cadrul unui interviu, vedeta a explicat care este, de fapt, motivul pentru care nu mai apare la TV.

"Nu sunt oferte ca lumea. Le-am refuzat pe toate, nu vreau să fiu o chestie în plus, de umplutură pe la emisiuni. Dacă ar fi să fie ceva statornic, săptămânal…Iar la concursuri aș spune nu, lipsesc prea mult de acasă. Dar nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul. Știi cum e, niciodată să nu spui niciodată. Sunt bătrână să mai apar la televizor. Știi vorba aia, fuse și se duse. Acum, din păcate, scandalul vinde, românului asta-i place…Noi am prins niște vremuri foarte bune, acum e altceva, din păcate. Nici contractele nu mai sunt cum au fost, oamenii parcă nu mai au sentimente în ei, parcă s-au robotizat. Mă gândesc cum reacționam când ne întâlneam între noi. Cine ne-a ținut pe noi în frâu, nu ne-a lăsat să ni se urce la cap.Noi nu am crescut în atmosfera aia în care toată lumea să facă ce vrei tu. Când apari tu, toată lumea să fie la picioarele tale. Dar stai, că nu e așa. Mă bucur că am prins niște timpuri foarte frumoase, îmi pare rău de fetele astea de acum ce apar la televizor, de ce vremuri trăiesc.", a povestit Nicoleta Luciu pentru Playtech.ro.

