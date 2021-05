Cum arăta Mihai Bendeac cu păr. Diriginta actorului a arătat pozele din liceu

In articol:

Diriginta lui Mihai Bendeac a fost invitată în emisiunea iUmor, unde a făcut un roast legendar. Când a văzut-o, actorul și-a pus mâinile în cap.

Fosta dirigintă a lui Mihai Bendeac i-a făcut o surpriză juratului de la iUmor. A venit pregătită cu un roast și cu poze din adolescența actorului, pe care le-a arătat telespectatorilor.

“Eu am stat în foarte mare stres și astăzi am sunat-o pe maică-mea și am pus-o pe maică-mea să se jure că nu vine taică-miu, însă efectul, apropos de doamna Gârleanu, a fost cam același”, a mărturisit Mihai Bendeac.

Carmen Gârleanu, diriginta lui Bendeac, l-a lăudat pe actor și a spus că era frumos și cuminte, și cu păr.

Mihai Bendeac, imagini din liceu[Sursa foto: Captură a1]

“Cum era Mihai în clasa a 9-a…Superb, o să-l vedeți, frumos, finuț, delicat”, spune Carmen Gârleanu.

“Semăna cu fratisu 1 la 1. Ceea ce înseamnă că și Mihai a fost drăguț cândva, dar acum e foarte bătrân”, spune Delia.

Mihai Bendeac, în adolescență, alături de colegii de liceu[Sursa foto: Captură a1]

“Fotografiile alea de la spectacole…Am recunoscut inclusive ce-i furam mamei de acasă. Îi furam lucruri pentru recuzită, scaune pliante, ceasuri de perete”, povestește Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, alături de colegi în liceu[Sursa foto: Captură a1]

Diriginta lui Mihai Bendeac, de la catedră, pe scena iUmor

Prestația dirigintei lui Mihai Bendeac a adus zâmbetul pe buzele tuturor, chiar și pe ale lui Cheloo, care a fost fermecat de umorul cadrului didactic.

“Doamna Gârleanu ne-a dovedit că este mult mai amuzantă pe scena iUmor decât este Mihai Bendeac pe scaun.

A fost strălucitoare. Atâta viață și atâta poftă de amuzament cât a avut doamna dirigintă nu o să aibă 10 invitați speciali adunați la un loc.”, a spuns Cheloo.

Mihai Bendeac a absolvit Liceul “A.I. Cuza”, din București. Actorul s-a născut și și-a petrecut copilăria în Capitală. Deși visa să devină jurnalist sportiv, el a urmat "Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică", clasa prof.univ.dr. Gelu Colceag și a devenit unul dintre cei mai îndrăgiți și apreciați actori.