Cum arată Mihai Mitoșeru după ce a fost infectat cu COVID-19. Prezentatorul TV a slăbit enorm: ”Dieta sigură - stres”

Mihai Mitoșeru a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWBIZ.ro că a fost infectat cu coronavirus. Prezentatorul TV a mărturisit că nu a avut simptome grave, iar cel mai important, mama sa nu a luat virusul și se simte bine.

Mitoșeru spune că a avut atât gust, cât și miros, singura problemă fiind nasul înfundat. Moderatorul de emisiuni TV a mai explicat faptul că l-a durut capul și gâtul în primele zile, însă ulterior acesta s-a simțit din ce în ce mai bine.

„ Salutare tuturor! A 13-a zi de COVID, deci mâine fac 14, chiar dacă trebuie să stau în casă până luni pentru că mi-am făcut testul mai târziu. Nu asta e problema, cel mai important este că mama e bine, n-are nimic, n-a luat. Important este că eu sunt bine, am avut o formă foarte ușoară. Aveți grijă, mare grijă! Cu toate că eu am avut grijă și tot am luat, în sensul că nu m-am văzut cu nimeni, am purtat mască, m-am spălat de mi-am luat pielea de pe mâini și tot am luat.

Dacă e să iei, iei. E adevărat că după un an de zile am luat. Important e că există forme ușoare, pur și simplu am avut nasul înfundat, atât. Am avut gust, am avut miros, nu m-a durut capul, nu m-au durut mușchii, nu m-a durut nimic. Am simțit, în sensul în care te trezești un pic cu o răceală. Te doare un pic capul în primele zile, nasul și gâtul.

La mine au trecut aproape toate, a rămas doar nasul care mă ia mereu pentru că am o deviație de sept. În timpul ăsta, în primele zile am simțit ceva ciudat în corp. Norocul meu este că mama este bine, deci stați liniștiți. Toată lumea mă întreabă mă întreabă asta”, a transmis Mihai Mitoșeru.

Prima imagine cu Mihai Mitoșeru după ce a fost infectat cu COVID-19

Mihai Mitoșeru a publicat și prima imagine după ce a fost infectat cu coronavirus. Se poate observa clar că celebrul prezentator TV a slăbit. Acesta chiar a dezvăluit că are 78 de kilograme, iar dieta sigură a fost stresul acumulat.

” Am fost foarte stresat, am slăbit 10 kilograme. Iată dieta cea mai bună, se numește stres. În trei luni de zile de când am aflat ce s-a întâmplat, că mama s-a operat, eu am slăbit 10 kilograme. Dieta cea mai bună, nu v-o recomand”, a precizat Mihai Mitoșeru.

