Cum arată Mioara Roman, după toate problemele de sănătate cu care s-a confruntat! Oana a postat prima imagine cu mama sa, după operația complicată la șold

Ultima perioadă din viața Oanei Roman a fost una foarte stresantă. Și asta pentru că cea care a adus-o pe lume a traversat clipe grele din cauza problemelor de sănătate.

Mioara Roman s-a confruntat cu diverse probleme în ultimele luni ale anului, ceea ce a făcut-o să ajungă de multe ori la spital.

Ultima dată, însă, în urma vizitei la medicul specialist, Mioara Roman a ajuns și pe masa de operație.

Mioara Roman, după operația la șold, s-a răsfățat la salonul de înfrumusețare

Fosta soție a lui Petre Roman a suportat o intervenție deloc ușoară la șold, motiv pentru care Oana Roman a și mutat-o într-un alt centru unde să locuiască, pentru a se putea și recupera.

Astfel, în programul zilnic al Mioarei sunt trecute și orele de kinetoterapie, pe care le efectuează de cele mai multe ori sub atenta supraveghere a fiicei sale, dar și momente de răsfăț, puse la dispoziție tot de partenera lui Marius Elisei.

Cum cele două au avut mereu o tradiție mamă-fiică, aceea de a merge împreună la coafor, acum, după operația la șold și după ce orele de kinetoterapie au început să dea roade,

Oana Roman și-a dus mama la coafor.

În scaun cu rotile, Mioara Roman s-a bucurat de câteva ore de răsfăț, a fost coafată și machiată, iar rezultatul a lăsat-o pe fiica sa fără cuvinte.

”Am venit la mama, am fost la masă împreună și stăm de vorbă. Am găsit-o în formă, era la ora de kinetoterapie. Mi-aș dori să pot face o minune și să dau timpul înapoi… Știu că aici (n.r. la centru) ea are singura șansă să mai poată merge, făcând recuperare. Între timp, mama s-a coafat și au și machiat-o puțin. Rezultatul e wow”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare, în dreptul imaginilor cu mama sa.

Cum arată Mioara Roman, după toate problemele de sănătate cu care s-a confruntat [Sursa foto: Instagram]

Pe lângă răsfățul prin care-și face mama fericită, după atâta chin cauzat de problemele de sănătate, Oana Roman nu se uită la bani nici când vine vorba de tratamentul și locul unde și-a cazat mama.

Zi de zi, vedeta scoate din buzunar o sumă însemnată de bani pentru a știi că cea care a adus-o pe lume se află pe cele mai bune mâini.

„Face recuperare medicală pentru o perioadă probabil de câteva săptămâni. Prețurile sunt cam la fel ca în ale centre de recuperare medicală cu internare. Este în jur de 500 de lei pe zi, preț care include cazare, mâncare, îngrijiri, medic și evident partea de recuperare”, a scris Oana Roman pe Instagram.