Cum arată Miron Cozma la 66 de ani! Are părul lung și vopsit negru

Miron Cozma, supranumit ”Luceafărul huilei” a fost un personaj controversat multă vreme. Și nu doar acțiunile lui au fost subiectul fierbinte, ci și viața sa agitată, iar relația sa cu cântăreața Marinela Nițu s-a aflat de multe ori pe prima pagină a ziarelor.

Unul dintre cele mai controversate personaje din primii ani de după Revoluție, Miron Cozma a fost închis 10 ani, fiind condamnat pentru subminarea puterii de stat. A fost eliberat în decembrie 2007 din Penitenciarul Rahova și s-a stabilit în Voluntari, având interdicție de a intra în București și în Petroșani, în urma implicării în mineriade, atât în 1991 cât și în 1999. În 2012, interdicția de a intra în cele două orașe a expirat, însă Miron Cozma a continuat să locuiască în localitatea de lângă Capitală.

A fost o perioadă după ce a fost eliberat din închisoare când Miron Cozma era mai mereu prezent la tv, vorbea despre viața sa, despre condițiile din penitenciar, dar și despre tumultoasa sa viața amoroasă. De câțiva ani, a dispărut, iar tot mai puțini știu azi cine a fost Miron Cozma.

Ei bine, Miron Cozma locuiește și acum în Voluntari, s-a integrat în comunitatea de acolo, fiind chiar un microbist împătimit. De altfel, unul dintre liderii galeriei echipei din Voluntari, Miron Cozma este prezent mereu pe stadion. Acolo, a și fost surprins recent de camerele de filmat în timpul unui meci transmis la o televiziune de sport. Îmbrăcat la sacou, cu pletele vopsite, Miron Cozma e neschimbat.

Miron Cozma, surprins in galeria clubului din Voluntari

În urmă cu circa un an, într-un interviu la Antena 3, Miron Cozma, care a împlinit în această vară 66 de ani, se plângea de pensia lui. Miron Cozma spunea că are o pensie de 7.000 lei, din care însă încasează doar jumătate, adică 3500 lei pe lună. ”Trăiesc din respectul oamenilor. 20 de ani, 3 luni și 18 zile am lucrat în subteran 100%. Am 17 ani lucrați la suprafață și 11 ani de închisoare. (…) În trecut câștigam 4.800 lei, după recalculare, 7000 lei, după ce am fost la Casa Națională de Pensii. (…) ANAF-ul îmi reține jumătate din pensie. Deci eu încasez 3.500 lei, bani în mână,” spunea Miron Cozma anul trecut.

Miron Cozma, alaturi de Marinela Nitu

Povestea de iubire tumultoasă dintre Miron Cozma și Marinela Nițu

Numele cântăreței Marinela Nițu este legat de cel al lui Miron Cozma, bărbatul care a făcut-o celebră, deși ea neagă acest lucru. După o relație tumultoasă, mare parte chiar în timp ce ”Luceafărul huilei” era în pușcărie, Miron Cozma și Marinela Nițu s-au căsătorit în 2011. Au divorțat însă în 2014, iar de atunci bruneta a spus că nu mai vrea să apară în presă, concentrându-se pe activitatea sa muzicală. La momentul divorțului, Miron Cosma o acuza pe Marinela Nițu de faptul că ar fi fost narcisistă și egoistă.