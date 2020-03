În urmă cu un an, Nicu Maharu, bărbatul cunoscut, ani de zile, în lumea showbiz-ului drept partenerul de viață al Simonei Sensual, a încetat din viață, după ce o boală incurabilă i-a afectat întregul organism.

În ciuda tratamentelor intense, cancerul, declanșat inițial de la o tumoră la cap, s-a extins în tot corpul și, într-un final, nu s-a mai putut face nimic. "A încercat și imposibilul să mai poată trăi un pic, nu a fost să fie. A plecat definitiv lăsând în urmă numai regrete. Era un om adevărat, săritor, care a ajutat pe toată lumea", a povestit, la vremea repectivă, prietenul său, cântărețul de muzică populară, Marius Baldovin pentru WOWbiz.ro.

Prietenii controversatului interlop au dat și ei detalii despre modul în care boala nemiloasă l-a ucis pe Maharu. "Cancerul l-a măcinat încet, încet și, în ciuda tratamentelor intensive, nu s-a mai putut face nimic. În ultima perioadă, era ca o legumă, paralizase și se deplasa cu greutate, cu ajutorul unui scaun cu rotile. A fost pur și simplu îngrozitor să îl vezi atât de terminat fizic", au dezvăluit apropiații celui lui Nicu Maharu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Timpul a trecut, dar familia încă nu l-a uitat pe afacerist, ba, mai mult, a avut grijă, ca locul de veci să fie unic în cimitir. Drept dovadă, Nicu Maharu are un mormânt alb la un an de la moarte, unul foarte frumos, care i-a uimit pe toți cei care l-au văzut! Piatra funerară a fost gravată special, are doi îngerași pe ea și o poză este pusă în mijloc, în memoria bărbatului, una din tinerețe, perioadă în care era mare crai.

Din păcate, veștile rele legate de numele afaceristului nu s-au terminat la decesul său. Dimpotrivă, recent, persoane din preajma familiei sale au venit cu încă o informație dură. ”Nicu Maharu a murit de cancer, iar de o bună bucată de timp, mama lui este și ea bolnavă. Îi este foarte rău, mai mult, a căzut la pat și nu se mai poate deplasa decât cu ajutor. Doamne ajută să se facă bine, dar situația este mai gravă de la o zi la alta”, au dezvăluit surse din showbiz-ul mioritic.