Nicoleta Luciu, pe vremea in care era considerata una dintre cele mai senzuale dive

In articol:

Mamă a 4 copii, Nicoleta Luciu s-a mutat cu familia la Miercurea Ciuc, acolo unde soțul său are afaceri, dar și părinți care să o ajute cu creșterea micuților. Totuși, Nicoleta Luciu își ține la curent numeroșii fani cu ceea ce se întâmplă în viața ei prin intermediul Instagram. Pe pagina sa de socializare, Nicoleta Luciu postează mereu poze cu ea. (Vezi și Nicoleta Luciu s-ar putea întoarce la TV?)

Nicoleta Luciu, pntr-o poză recentă de pe Instagram[Sursa foto: Instagram]

Zilele trecute, Nicoleta Luciu a postat un scurt video în care le arată fanilor ei că și-a schimbat culoarea părului. ”O culoare potrivită pentru toamnă”, a scris Nicoleta Luciu, care are acum o culoare mult mai deschisă la păr decât ne-a obișnuit până acum.

Nicoleta Luciu împlinește 40 de ani pe 12 septembrie

Dar nu doar asta se vede din filmulețul postat de Nicoleta Luciu. Vedeta, care peste câteva zile va împlini 40 de ani, a ”lucrat” nu doar la culoarea părului. Se pare că și la buze a făcut ceva schimbări de curând Nicoleta Luciu, pentru că acestea sunt mai groase decât de obicei. Și probabil dacă tot a fost la buze, vedeta și-a făcut și tratamente la față, pentru că niciun rid nu-i apare pe chip, deși pe 12 septembrie, Nicoleta Luciu va împlini 40 de ani.

Nicoleta Luciu, transformare la 40 de ani

De-a lungul vremii, fosta Miss România a avut de mai multe ori transformări șocante. La scurt timp după ce s-a mutat la Miercurea Ciuc și nu mai apărea la emisiuni tv, Nicoleta Luciu se tranformase într-o adevărată casnică: avea câteva kilograme în plus și părea că dă mai multă atenție creșterii celor 4 copii, decât aspectului său. De altfel, chiar ea recunoștea că a pierdut lupta și că viața de mamă ”full-time” și-a pus amprenta asupra felului în care arată. ”Acum m-am machiat puțin ca să nu par atât de obosită, pentru că la ora asta dorm. Am fălcuțe, am gușă. Ne ocupăm de casă, de copii”, spunea Nicoleta Luciu la acel moment. Apoi, au apărut și niște imagini paparazzi cu ea la mare, în costum de baie și verdictul cârcotașilor a fost clar: diva de altădată dispăruse! (Vezi imaginile cu Nicoleta Luciu la plajă, cu celulită și burtică)

Ei bine, înzestrată cu o ambiție de fier, Nicoleta Luciu a reușit să slăbească spectaculos, iar acum, grație și procedurilor și tratamentelor de slăbit cărora le face și reclama, arată tot mai bine.