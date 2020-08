Cum arăta Raluca Tănase acum 20 de ani când nu exista Youtube

In articol:

La sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000, Raluca și Denisa Tănase, abia intrate în adolescență, făceau senzație cu piesa „Doi ochi căprui”. De atunci și până acum au trecut aproape 20 de ani, iar surorile de la Bambi și-au schimbat considerabil înfățișarea.

Raluca și Denisa, de la natural la acid în buze

La vremea la care au lansat hitul „Doi ochi căprui”, Raluca, acum în vârstă de 34 de ani, și Denisa, acum în vârstă de 32, erau poate cele mai mici artiste din showbizul nostru. Cu o înfățișare ingenuă și copilăroasă, erau total diferite în peisajul monden de la începutul anilor 2000.

Între timp, cele două și-au schimbat considerabil înfățișarea, recunoscând că au apelat la diverse operații sau intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul exterior.

„În general, multe dintre colegele noastre, care apelează la anumite artificii, nu recunosc. Noi suntem alea sincere, care recunosc” a spus Raluca Tănase la un moment dat. Ambele surori au rinoplastie, plus alte intervenții precum augmentarea buzelor ori injecții cu acid hialuronic.

De ce s-au despărțit Raluca și Denisa Tănase

"Bambi" este printre puţinele trupe formate în anii '90 care au rezistat timpului, fiind destul de cerută de către public. Cu toate că surorile Denisa şi Raluca au intrat într-un proces de schimbare a vechii formaţii, cele două vedete au recunoscut în 2015 că se vor despărți pentru că au o altă viziune despre muzică.

Denisa şi Raluca au declarat că: " "Am început să ne gândim din ce în ce mai mult și mai serios la lucrul acesta, pentru că simțim că ne îndreptăm, ca și preferinţe muzicale, spre stiluri diferite. Cred că pentru orice artist este important să se exprime liber, abordând stilul muzical care îi este cel mai aproape de suflet. Doar așa poate transmite emoția", a spus Denisa Tănase.

"Recunosc... ne-am gândit. Ca surori, suntem foarte diferite, mie îmi place un stil de muzică, Denisei, altul. Eu vreau la mare, ea, la munte. Cu toate că ne iubim foarte mult, ne-am gândit să ne ascultăm sufletul și să ne oferim fiecare și un album pentru suflet", a spus Raluca Tănase în timpul aceluiaşi interviu.

Ce dietă folosesc Raluca și Denisa Tănase

Acum ceva vreme, surorile au dezvăluit în social media dieta la care au apelat pentru a se menține în formă.

Pentru micul dejun: smoothie din fructe, legume, târâțe și semințe de in ( puteți alege ingredientele după plac, important este să diversificați. Adăugați lapte de migdale, cocos sau alune de pădure, nuci, fistic, alune de pădure etc.). Gustarea 1 (la 3 ore după micul dejun) poate fi un fruct, migdale, fistic etc.

Prânz : humus cu salată de ton și pâine W… sau felii de hrișcă sau din cereale. Gustarea 2 (3 ore după prânz) fructe sau semințe pentru cine vrea să slăbească, sau somon fume cu castraveți sau carne de vită uscată pentru cine dorește să crească masa musculară.

Cină: grătar (pui, curcan, vită sau mușchi de porc) cu salată de andive, roșii, brocoli, ciuperci crude, ceapă, măsline etc. (combinați cum doriți, nu uitați că dacă puneți andive, adăugați în dressing o linguriță de miere).

Pentru că e savuroasă, îți lăsăsm aici și o rețetă nemaipomenita de muschiulet de porc la tava!