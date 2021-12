Cum arăta Ramona Bădescu în tinerețe. Prezentatoarea TV are 53 de ani

In articol:

Ramona Bădescu este o femeie puternică, de invidiat, care a devenit acum doi ani mamă. Micuțul Ignazio a reușit să o scoată cu adevărat din zona de confort.

Cum arată Ramona Bădescu în tinerețe

Cu toate că a născut la o vârstă destul de înaintată, femeia își dorește să aducă pe lume și o fetiță.

Pentru a ajunge ce este acum și cum arată acum, Ramona Bădescu a avut de trăit și experiențe mai puțin plăcute. Vedeta TV nu se laudă cu fizicul ei pe care îl avea la 20 de ani, spunând că avea probleme cu kilogramele în plus. Sentimentul de a nu fi îndeajuns de frumoasă era susținut și de părinții ei, care îi spuneau adesea că mănâncă exagerat de mult.

„La 20 de ani mă consideram grasă, urâtă, făceam duş cu lumina stinsă pentru că nu îmi suportam corpul. Părinţii mei îmi spuneau că mănânc prea mult… Acum, fac sport, mănânc zarzavaturi, fac yoga, Pilates, ţin să mă hrănesc cu lucruri cât mai naturale”, a povestit Ramona Bădescu, conform click.ro.



Ramona Bădescu în tinerețe [Sursa foto: Instagram]

A decis că în viața ei trebuie să existe o schimbare, așa că a adoptat un stil de viață sănătos, s-a apucat de sport, a slăbit

Ramona Bădescu, mamă la 51 de ani

și se menține excelent de atunci.

Ramona Bădescu are o viață plină de amintiri, proiecte și evenimente care îi ocupă timpul. Cu toate astea, vedeta a devenit pentru prima dată mamă, la vârsta de 51 de ani. În toate aparițiile ei, a declarat că fiul său i-a schimbat orice perspectivă în viață, dar că are și momente grele.

, a spus ea la Vorbește Lumea.

Cum spuneam, prezentatoarea are și momente de cumpănă când vine vorba de Ignazio. Își dorește să fie lângă el la fiecare pas și să nu rateze nimic din viața lui, însă job-ul nu îi permite atât de mult să stea pe acasă. „Ignazio a reuşit să scoată din mine responsabilitatea, dar şi frica! Am grijă de un suflet care nu ştie să se apere, nu ştie ce e pericolul, ce înseamnă să cazi, să te loveşti! Trăiesc într-o tensiune continuă".



Ramona Bădescu și fiul ei [Sursa foto: Instagram]



Ramona Bădescu continuă să atragă privirile bărbaților

Frumoasa vedetă a tot vorbit despre avansurile care i-au fost făcute pe parcursul vieții. Întrucât nu a stat atât de mult în țară, puțini bărbați români se află pe listă.

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, bruneta a dezvăluit că Alain Delon și-a dorit o poveste de dragoste cu ea. O altă celebritate este Alberto Toma, fost campion olimpic și mondial la schi alpin. Vedeta a povestit că acesta se comportă ca un adevărat gentleman și este extrem de modest, chiar dacă o lume întreagă îl apreciază pentru performanțele sale.

„Când l-am întâlnit pe Alain Delon a spus bonjour, Ramona! Am fost atât de emoționată că m-am topit, nu i-am spus că dormeam cu pozele lui sub pernă. Alberto Tomba am filmat cu el, ne-am pupat, eram prietena lui în film. Era foarte profesionist, pentru că el voia să exersăm rolul. Un om deosebit de modest, de șarmant, de simplu. Un adevărat gentleman.”, a povestit Ramona Bădescu.

Deși a fost curtată de mai mulți bărbați celebrii, inima frumoasei femei aparține lui Fabio Cali, tatăl copilului ei. Ramona povestește cu zâmbetul pe buze relația dintre ea și Fabio Cali, fiind mândră de conexiunea care s-a creat între ei.





