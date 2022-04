Cum arată și ce face acum Jennifer Dumitrașcu, actrița care a jucat-o pe Carina în telenovela "Îngerașii"? "De curând m-am văzut cu Adela Popescu și Răzvan Fodor" | EXCLUSIV

In articol:

Jennifer Dumitrașcu s-a bucurat de un succes imens atunci când era doar un mic copil. Aceasta a interrpretat roul Carinei în celebra telenovelă "Îngerașii". Acum este adolescentă și arată total diferit. Acum, a reapărut pe sticlă și continuă să facă furori, ca pe vremuri.

Ce face acum Jennifer Dumitrașcu?

Jennifer Dumitrașcu nu mai este fetița aceea mică, care juca un rol al unui îngeraș. Acum este o adevărată adolescentă, care știe clar ce vrea de la viață. După mulți ani în care nu s-a mai știut mafre lucru despre ea, tânăra a revenit pe micile ecrane, însă cu o nouă activitate.

Într-un interviu cu WOWbiz.ro, Jennifer ne-a dezăluit cu ce se ocupă în prezent și care sunt cele mai mari pasiuni ale ei.

"Am mai cochetat cu actoria și o să cochetez de acum înainte. Sunt angajată la Teatrul Muzical Ambasadorii, avem foarte multe proiecte în momentul de față, musicaluri în general, așa că îmbin ambele pasiuni pe care le am. Nu am lăsat actoria deoparte niciodată. Și muzica mă pasionează, absolut. Cred că a fost momentul în care a trebuit să scot capul la suprafață, în ceea ce privește muzica și urmează foarte multe lucruri, ne-am pus deja pe treabă. Urmează să scoatem și a doua piesă, cât de curând și sperăm că o să fie la fel de bine cum a fost și pe partea de actorie, Doamne-ajută. Dacă e la fel de bine, trăim minunat.", a declarat Jennifer Dumitrașcu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Celia și soțul ei, la un pas de divorț: „Din orgolii, din epuizare, din tristețe”- kfetele.ro

Citeste si: Răstunare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Artista ne-a povestit, de asemenea, că în tot acest timp, a mai păstrat legătura cu actorii alături de care a jucat.

Cei mai importanți sunt Adela Popescu și Răzvan Fodor, cu care s-a și întâlnit de curând. Iată ce ne-a spus despre ei.

"Am păstrat legătura cu cei cu care am jucat în "Îngerașii". Chiar de curând m-am întâlnit cu Adela și am postat o poză împreună și ne-a comentat Ioan Isaiu, că el lipsește. Într-adevăr, trebuia să fie portretul complet al familiei, în poza respectivă. Am ținut legătura și cu Răzvan Fodor, ne-am mai văzut în ultimii ani. Nu am ami ținut foarte strâns legătura, pentru că fiecare a avut treburile fiecăruia, dar așa, tot timpul suntem pe Facebook conectați, mai ales mama. Mama a avut o relație mult mai apropiată cu ei, este prietenă cu ei clar.", a povestit Jennifer Dumitrașcu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Adela Popescu l-a dat de gol pe Răzvan Fodor! Ea era printre puținii care știau asta: „A avut o perioadă mai grea”

Jennifer Dumitrașcu, totul despre proiectul care i-a adus celebritatea

Serialul românescîn care a fot protagonistă a fost rampa de lansare de succes. Jennifer Dumitrașcu recunoaște că "Îngerașii" a fost un proiect special în viața ei, care i-a adus notorietatea dorită.

"Nu prea mai țin minte cum am fost înainte de proiectul acela, eram foarte mică, dar am avut cea mai frumoasă copilărie pe care aș fi putut să o am, cea mai frumoasă variantă de copilărie. Nu cred că mi-aș fi dorit să mă joc în fața blocului, cred că așa a fost să fie, să trăiesc printre oameni mari, m-a maturizat ce-i drept mult mai repede decât copiii din jurul meu, dar mi-a prins bine. Așa am trăit și cred că așa a fost cel mai bine.", a mărturisit Jennifer Dumitrașcu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.