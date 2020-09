Emily Burghelea

Emily Burghelea este una dintre cele mai foste concurente de la Bravo ai stil! În plus, frumoasa blondină a devenit cunoscută și datorită faptului că a fost asistentă de televiziune la emisiunea care i-a făcut cunoscuți pe Vulpița și Viorel. Însă, puțini știau ce viață trăia Emily înainte de a fi la televizor.

Cum arată viața lui Emily Burghelea înainte de a fi pe sticlă?

Frumoasa blondină a postat o fotografie pe contul ei de Instagram, iar la descriere a dezvăluit cele mai sincere sentimente pe care le-a avut până să devină asistentă TV. Se pare că Emily călătorea destul de des înainte să se angajeze și susține că a avut destul de mult noroc de-a lungul timpului. La 21 de ani, ea deja călătorise destul de mult și a avut parte de foarte multe lucruri interesante.

"Doamne, cat am mai calatorit anul trecut, pana sa ma angajez la Acces! 🥺 Cand ma gandesc, pare SF chiar si pentru mine! Dupa ce am fost la cursele de cai ale Reginei, In Anglia-Londra, am ajuns direct la @oneliferally , un rally cu super cars care trecea in 7 zile prin 7 tari, de unde am plecat mai devreme ca sa ajung in Mykonos, la o sedinta foto fantastica, pentru noua colectie de rochii de mireasa @aidalorenaatelier. 😳😍Tin minte ca am trecut pe acasa doar sa-mi iau alte haine in bagaj, si am plecat! Acolo totul a mers ca pe ata! Am terminat intr-o singura zi, pentru ca fotograful era extrem de iscusit iar Aida, designerita, era si ea acolo si a organizat foarte bine totul. Ce credeti?

Ne-au mai ramas trei zile la dispozitie, in care evident, ne-am super distrat! Era prima data in Mykonos pentru mine si am fost fascinata de frumusetea insuleie Imi place la nebunie sa experimentez! Cat mai mult si cat mai divers! Slava Domnului, am avut parte de foarte multe pana la 21 de ani. Am avut si noroc, trebuie sa recunosc! Mult noroc! …Inna norocul ti-l da Dumnezeu cand il iubesti si te iubeste! Acesta este secretul. Oamenilor buni le este vegheata calea! 🙌🏻” a scris Emily pe Instagram.