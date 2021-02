In articol:

Cum arată viață lui Pepe după divorțul de Raluca Pastramă?! Au trecut aproximativ trei luni de când cei doi soți au decis să spună lumii întregi că ei vor divorța. Pentru prima data, artistul a vorbit despre viața pe care o trăiește acum, de când s-a mutat de acasă.

Pepe, detalii despre viața după divorțul de Raluca Pastramă

În cadrul unui interviu, Pepe a vorbit despre viața de burlac pe care o are acum. Se pare că artistul este în continuare un bărbat sumat și un tată cât se poate de grijuliu. Totuși, se pare că fostul soț al Ralucăi Pastramă vrea să se axeze pe carieră în această perioadă din viața lui.

Citeste si: Raluca Pastramă dă cărțile pe față! L-a înșelat sau nu pe Pepe? Mărturisirile vedetei: „Apropo şi de chestia asta cu...”

Citeste si: Cum se simte minorul care a fost bătut de un bărbat în Hunedoara și ce s-a întâmplat cu agresorul- bzi.ro

"Nu ştiu dacă burlac este termenul potrivit pentru mine. Din punctul meu de vedere, sunt un bărbat asumat, sunt un tătic cât se poate de grijuliu şi de normal, sunt un artist care are grijă de tot ceea ce face şi ce pregăteşte pentru viitor, pentru că am nevoie de continuitate şi respect. Am confirmat în 21 de ani de carieră şi vreau să o fac şi de aici încolo. Cred că mă consider un bărbat normal şi norocos că până acum am avut multe întâmplări frumoase în viaţa mea şi nu îmi place să mă gândesc la eşecuri. Mai repede sunt un tătic sexy decât un burlac", a declarat Pepe, conform VIVA .

Cum arată viață lui Pepe după divorțul de Raluca Pastramă?! Artistul, declarații despre viața de burlac

De asemenea, Pepe a mai vorbit și despre schimbările suferite de fetițele lui, după divorțul de mama lor. Vedeta de televiziune își dorește ca acestea să aibă parte de o educație aleasă și să muncească pentru tot ceea ce vor.

Citeste si: Raluca Pastramă, enervată la culme de întrebările jurnaliștilor. Cum a reacționat vedeta la scurt timp de la divorț „Nu ești sănătos la cap?”

"Sunt un tată extrem de îndrăgostit de fetiţele lui şi, da, recunosc faptul că pot obţine orice de la mine. Însă încerc să le responsabilizez pe cât posibil, să le fac să înţeleagă că nu e uşor să obţii tot în viaţă, ci trebuie să şi înveţi, să fii muncitor, respectuos, cât se poate de educat, de atent la ce spun părinţii. Contează foarte mult să nu aibă senzaţia că li se cuvine orice, dar, sincer, mă topesc în faţa fetiţelor mele şi fac tot posibilul să le îndeplinesc orice dorinţă, cât pot, cum pot", a mai adăugat artistul.