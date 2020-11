Cum arată vila din care a fost săltat Alex Bodi de către DIICOT. FOTO

Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]

În această dimineață, autoritățile au făcut percheziții în casa lui Alex Bodi, într-un dosar de trafic de persoane. Au fost puse în aplicare 23 de mandate domiciliare de către poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Craiova, împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova.

Cum arată vila lui Alex Bodi?

In articol:

”În această dimineață, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Craiova, împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, desfășoară o acțiune pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spălarea banilor. În cadrul acțiunii, vor fi puse în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Dolj, Gorj, Olt, Sibiu, Vâlcea, Brașov, Giurgiu și Ilfov, la locuințele unor persoane bănuite de comiterea infracțiunilor.”, au transmis autoritățile.

Imagini suprinse din vila lui Alex Bodi. Fotografii preluate din videoclipul postat de DIICOT[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Bianca Drăgușanu, prima declarație după ce Alex Bodi a fost luat de DIICOT! Mesajul neașteptat al vedetei: "Eu nu știu nimic ..."

Citeste si: Dragnea, lovit din nou în timp ce se află la Rahova. Oamenii lui Băsescu i-au copt-o! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Alex Bodi, luat în vizor de DIICOT și vizitat de mascați. Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu, implicat într-un dosar de trafic de persoane, printre care și minore

Conform unui comunciat transmis de DIICOT, tinerele au fost exploatate cu precădere în cluburi de noapte sau locații închiriate pe teritoriul Germaniei, pe raza orașelor Berlin, Bonn, Stuttgart și Frankfurt (Germania), dar și pe teritoriul altor state europene (Italia, Spania, Marea Britanie, Cehia, Elveția, Austria). Locuința lui Alex Bodi a fost percheziționată astăzi, de către mascați. În urma videoclipului filmat de către echipajul de la DIICOT, în filmuleț se pot observa și câteva imagini din locuința bărbatului.

Imagini suprinse din vila lui Alex Bodi. Fotografii preluate din videoclipul postat de DIICOT

Bianca Drăgușanu, primele declarații despre incident

Bianca Drăgușanu, fosta iubită a omului de afaceri, a avut o primă reacție. Se pare că această îl consideră nevinovat pe fostul ei soț.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare data din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură ca va fi bine. Atat am de declarat”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Spynews.ro.