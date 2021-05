Cum arată vila lui Sebastian Chitoșcă din Piatra Neamț! ”Cu atât am rămas după fotbal”! Motivul pentru care Faimosul s-a mutat cu chirie! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Sebastian Chitoșcă are acasă, la Piatra Neamț, o vilă cu etaj. Situată într-o zonă de nouă a orașului, casa lui Chitoșcă a fost ridicată în urmă cu câțiva ani, doar din banii câștigați în fotbal.

Chitoșcă stă cu chirie în Germania, dar are o vilă în România

Sebastian Chitoșcă și-a arătat casa într-un vlog filmat în urmă cu ceva vreme, în care joacă tenis cu piciorul pr gazonul din curtea casei. Casa este, de altfel, cea mai mare realizare a lui Sebastian din anii petrecuți în fotbal, împreună cu o mașină de lux pe care, de asemenea, a arătat-o într-un vlog. ” Aceasta este bijuteria mea mică. Cu atât am mai rămas după fotbal, și o casă”, a explicat Chitoșcă pe Youtube. Se pare însă că a fost nevoit să-și vândă mașina scumpă pentru a-i cumpăra și soției sale un automobil cu care să circule până la serviciu și înapoi.

Mașina pe care a cumpărat-o Chitoșcă pe vremea când juca fotbal

Cu toate că are o casă atât de frumoasă în România, Sebastian Chitoșcă a preferat să plece în Germania alături de soția lui, pentru a se putea întreține, după ce a renunțat la fotbal.

El a lucrat ca vopsitor auto și a mărturisit că avea un salariu la nivelul Ligii a 2-a din România.

A lucrat la o vopsitorie auto

"După două luni m-am angajat în Germania, cu carte de muncă. Îmi vine să râd. Pregătitor auto la o vopsitorie, care lucra pentru nişte reprezentanţe, un loc de muncă ok. Mi-am învăţat meseria în două luni. M-am decis ca să mă las şi să fiu vopsitor, e o meserie frumoasă, am şi talent, dar am făcut-o de nevoie.

Sebastian Chitoșcă și-a invitat prietenii la el acasă

Eu pot să repar maşina oricui. Nu am avut pe nimeni în Germania ca să joc fotbal acolo, nu am putut suna pe nimeni. Aveam agent, dar nu mi-am permis niciodată să deranjez pe cineva, poate e şi un defect al meu. Agentul mi-a propus ceva, dar nu erau oferte bune pentru mine şi familia mea. El m-a ajutat", a povestit Sebastian Chitoșcă. Un alt motiv pentru care a preferat să plece în Germania a fost acela de a fi aproape de fratele lui, care a suferit un accident în urmă cu câțiva ani.

Cel mai mare salariu în fotbal: 3.500 de euro pe lună

Sebastian Chitoșcă are la activ peste 100 de meciuri în Liga 1. El a dezvăluit că nu a alergat niciodată după salarii mari, dar mici nu a acceptat să joace pe foarte puțini bani.

Sebastian Chitoșcă și-a filmat casa

"N-am alergat niciodată după salarii mari, la Steaua (FCSB, n.r.) și Botoșani am avut 3.500 de euro/lună. Am spus că nu se poate așa, să ajungi să joci pe 1.000 de euro în fotbal... e o sumă foarte mică. Atât primeam eu din Liga 2. Nu am acceptat", a mai spus Chitoșcă.