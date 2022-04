In articol:

Ilinca Vandici, frumoasa prezentatoare „Bravo! Ai stil” are o frumoasă relație cu soțul său, Andrei Neacșu, încă din 2016. Cei doi au împreună un băiețel de 4 ani, pe nume Zian. Iată cum arată Zian, fiul Ilincăi Vandici și cu cine seamănă cel mic!

Cum arată Zian, fiul Ilincăi Vandici

Ilinca Vandici, una dintre cele mai de succes prezentatoare TV, are o frumoasă familie alături de soțul său, Andrei Neacșu. De 4 ani, zilele celor doi sunt înseninate de băiețelul lor, Zian. Iată cum arată fiul Ilincăi Vandici, Zian!

Cum arată Zian, fiul Ilincăi Vandici. Iată cu cine seamănă băiețelul[Sursa foto: Instagram]

Ilinca Vandici a vorbit despre perioada în care a devenit mama, mărturisind că rolul acesta a schimbat multe în viața sa.

„La venirea pe lume a lui Zian, eu am zis: „M-ați pierdut". Eu nu mai pot să fiu profesionistul Ilinca Vandici, eu sunt mama. A crescut, s-a dezvoltat extrem de frumos, i-a plăcut, de multe ori mi-a spus că vrea să vină la mine la muncă.”, a povestit Ilinca.

Prezentatoarea a povestit despre perioada de după nașterea lui Zian ca fiind una foarte dificilă, din cauza depresiei.

Ilinca a mărturisit că se simte uneori vinovată pentru că nu petrece destul timp cu fiul său, Zian.

„Țin minte că după ce l-am născut pe Zian, pentru că treceam printr-o depresie de care habar n-aveam, dar eram un pic dată peste cap și tocmai prin asta se manifesta faptul că plângeam din orice. Acum am depășit momentele, să zicem că am depășit depresia, însă tot sunt destul de sensibilă. De multe ori mă simt vinovată că trebuie să plec de lângă Zian ca să muncesc, dar în egală măsură încerc să controlez sentimentele, pentru că o fac pentru mine și în al doilea rând pentru el.", a spus Ilinca.

Cu cine seamănă fiul Ilincăi Vandici, Zian

Acum ceva timp, Ilinca a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu ea din copilărie, alături de o poză cu soțul său, tot dincopilărie și una cu fiul lor, Zian.

Cum arată Zian, fiul Ilincăi Vandici. Iată cu cine seamănă băiețelul [Sursa foto: Facebook]

Vedeta le-a cerut fanilor săi să meționeze în comentarii cu cine seamănă fiul ei, iar majoritatea răspunsurilor au fost că Zian seamănă leit cu tatăl său.

„Cel mai important om din viața mea este Andrei! Datorită lui Andrei îl am pe Zian. Zian nu că e pe locul doi, dar eu prețuiesc momentele pe care le am cu soțul meu, de a fi singuri, de a ne relaxa, de a avea timpul nostru, momentele noastre. Mi se pare că sunt foarte importante și uite așa, pentru că am fost mereu atentă la asta, și el și eu, am reușit să ne păstrăm căsnicia super liberă, super frumoasă, deschisă, naturală, sănătoasă și nu ne-am debusolat, n-am venit să ne clatine absolut nimic, tocmai pentru că nu am pus copilul neapărat pe primul plan. Mai întâi e soțul meu.", a povestit Ilinca într-un interviu.